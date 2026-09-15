Fluminense resiste ante Platense y avanza a semifinales de la Libertadores 2026

El Tricolor carioca abrochó la clasificación gracias a la renta conseguida en la ida, donde se impuso por 2-0. En Buenos Aires, el panorama se complicó desde el arranque ante un Calamar que salió a avasallar y logró nivelar la serie en la primera mitad.

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El asedio del Calamar

El estadio Ciudad de Vicente López vivió una noche de ebullición absoluta. La gran presión planteada por el local sobre el mediocampo brasileño desconcentró a un Flu que no encontró la pelota y se vio encerrado por el empuje de Platense.

¡¡¡EL CALAMAR QUIERE DAR VUELTA LA SERIE!!! Gol de Mainero para marcar el 1-0 (1-2 global) de Platense contra Fluminense en los cuartos de final.



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A los 30 minutos, Guido Mainero aprovechó una serie de rebotes en el área para marcar el 1-0 que materializaba el plan del local. Lejos de bajar la intensidad, el equipo dirigido por Martín Palermo continuó dominando y, cuando expiraba la primera parte, un centro perfecto de Mainero encontró la cabeza de Bruno Sepúlveda, quien decretó el 2-0 y desató la locura de los fanáticos del Marrón, ilusionados con la gesta.

¡¡EL CENTRO DE MAINERO PARA EL GOL SEPÚLVEDA, POR FAVOR!! ¡¡UN POEMA!!



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El zarpazo de Canobbio y la resistencia

La tónica parecía mantenerse en el complemento, con un Fluminense maniatado donde solo se vislumbraban chispazos aislados de los experimentados Hulk y Ganso. Sin embargo, la jerarquía individual terminó pesando en el momento más crítico.

En el minuto 57, el uruguayo Agustín Canobbio recibió el esférico en el ángulo izquierdo del área defendida por Juan Pablo Cozzani. Con un regate preciso, encaró hacia el centro, dejó descolocados a los defensores de Platense y sacó un disparo colocado al segundo palo para silenciar todo el estadio y poner el 2-1 global que valía oro.

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PLATENSE PERDIÓ LA PELOTA Y EN LA CONTRA LLEGÓ EL GOL DE FLUMINENSE: Canobbio marcó el 1-2 (3-2 a favor global) de Flu contra Platense en los cuartos de la CONMEBOL #Libertadores.



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Con la obligación de volver a anotar, el técnico local Martín Palermo apostó por los ingresos de Juan Gauto y Franco Zapiola; no obstante, la ofensiva se tornó errática y los espacios defensivos fueron bien custodiados. Sobre el final, el experimentado guardameta Fábio, de 46 años, se vistió de héroe con una doble parada milagrosa sobre la línea que terminó de blindar la clasificación brasileña.

Presentes opuestos

Mientras el Fluminense, de campaña irregular en el Brasileirão, apuesta todas sus fichas a repetir la gloria continental conseguida en 2023, para Platense queda la amargura de la eliminación pero el orgullo de una temporada histórica en su primera participación copera, en un año donde además marcha lejos de los puestos de clasificación internacional para 2027.

Ficha técnica del partido:

Estadio: Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires. Árbitro: El chileno Cristian Garay, con Juan Sepúlveda en el VAR.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Guido Mainero (minuto 79 Juan Gauto); Bautista Merlini (minuto 74 Franco Zapiola), Kevin Retamar, Bruno Sepúlveda. Entrenador: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; Guga, Julián Millán, Thiago Silva, Renê; Hércules (minuto 93 Guilherme Arana), Martinelli, Ganso (minuto 78 Lucho Acosta); Agustín Canobbio (minuto 92 Otávio), Hulk (minuto 92 Rodrigo Castillo), Yeferson Soteldo (minuto 71 Kevin Serna). Entrenador: Marcílio Dias da Silva ‘Marcão’.

Goles: 1-0, minuto 30: Mainero. 2-0 minuto 45: Sepúlveda. 2-1, minuto 57 Canobbio.