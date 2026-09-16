Corinthians se aferra al salvavidas de la Libertadores ante Estudiantes

El Corinthians, dirigido por el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, definirá este cruce contra Estudiantes en casa, en la Neo Química Arena de Sao Paulo, tras empatar 1-1 la semana pasada en La Plata.

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En plena racha negativa, el club anunció que habilitará un área extra de 1.500 plazas adicionales para esta cita copera. El objetivo es aumentar el aforo del estadio a más de 50.000 espectadores, “una capacidad récord” para partidos del Timão en ese escenario.

El Corinthians necesita retomar impulso tras perder 2-1 el domingo frente al Flamengo en la liga brasileña, un resultado que lo dejó en la 13ª posición de la tabla, apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

“Esta secuencia es muy incómoda. En los cuatro partidos anteriores no perdimos jugando mal, perdimos porque anímicamente dejamos mucho que desear” y “esta fue una derrota diferente”, analizó Diniz tras el compromiso.

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“Fuimos muy parecidos a la torcida: mucha entrega, mucha lucha, creyendo hasta el final. Es el camino que debemos seguir”, agregó el técnico en conferencia de prensa.

Fue su consuelo antes de la llegada a Brasil de Estudiantes, uno de los clubes históricos de la Libertadores, con cuatro trofeos en la vitrina. El Corinthians, a su vez, tiene un título en el torneo.

Depay, recargado y denunciado

Diniz reservó el fin de semana a jugadores como el neerlandés Memphis Depay, Gustavo Henrique y el peruano André Carrillo.

Así, el técnico espera que “estén bien preparados y con 100% de energía” para el encuentro del miércoles, que comenzará a las 21:30.

La semana anterior, Depay se vio envuelto en una controversia por gestos ofensivos dirigidos a la afición rival. Estudiantes denunció al atacante de 32 años por “conducta antideportiva” ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y pidió que fuese castigado. No se han anunciado sanciones.

Depay fue clave en la eliminatoria de octavos de final del Corinthians ante otro club argentino, el Rosario Central de Ángel Di María. Dio la asistencia del gol del triunfo 1-0 de la vuelta, de Breno Bidon, tras un empate 0-0 en la ida.

Confianza

Estudiantes tampoco las ha tenido todas consigo en el torneo Clausura del fútbol argentino, en el que se ubica en la undécima casilla de su grupo. El sábado, sin embargo, el conjunto pincharrata se impuso 2-1 sobre Platense.

Su entrenador, Alexander Medina, destacó la “calidad” del plantel del Corinthians, con piezas como Depay y los mediocampistas Rodrigo Garroy Breno Bidon, pero dijo apostar por las capacidades de los suyos.

El lateral izquierdo Gastón Benedetti será baja por acumulación de tarjetas amarillas. “Confiamos mucho” en “reducir el margen de las virtudes del rival”, declaró Medina. “Al hincha le pido que crea en nosotros, que el equipo está bien y fuerte y vamos a tratar de traernos la clasificación”.

El vencedor de la serie pugnará en octubre contra Flamengo o Independiente del Valle por el pase a la final. El Fla se impuso 2-0 en Quito la semana pasada. La revancha es el jueves en Río de Janeiro, a las 21:30.