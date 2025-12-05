Alfaro, en busca de amistosos “espejo” en la planificación mundialista

Alfaro explicó que la búsqueda de rivales se centrará en aquellos que repliquen el estilo de juego de sus oponentes directos: “Todavía no, sí le dije al presidente algunas cositas que tenemos que ver, más que nada porque por ejemplo, Australia tiene una forma de jugar parecido a lo que es Japón y Corea, o a Estados Unidos también, entonces ver qué perfiles de equipos podemos jugar, de pronto te surge jugar con Canadá pero si queremos jugar con un europeo, con Canadá tenemos que jugar en América, con un europeo tenemos que jugar en Europa”.

El técnico añadió que ya han comenzado las gestiones: “Ver cómo nosotros podemos cerrar esas negociaciones que van a empezar o que ya empezaron en estos momentos, para ver qué equipos podemos llegar a conseguir, si podemos jugar con un europeo porque vamos a tener de pronto un europeo que va a venir desde el repechaje, pero si podemos jugar con un europeo estaría bien, estaría bueno también. Entonces un poquito ver qué es lo que podemos armar y el lugar donde tenemos que armarlo”.

Respecto al posible rival que saldrá del repechaje europeo (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), el seleccionador albirrojo advirtió sobre la complejidad de esa eliminatoria: “Yo creo que el repechaje es complejo, vos lo ves a Turquía como que puede estar un poquito más arriba, entonces a lo que veo que el repechaje es un partido, le pasó a Italia con Macedonia del Norte, entonces no puedes asegurar nada de que de que porque sea superior vas a ganar, para mí es un nivel de paridad muy grande porque primero es una final, ganar el partido para entrar al segundo y si no ganas el segundo no vas al mundial y en muy poco tiempo, entonces eso te mete en una coyuntura muy compleja y muy difícil, donde tal vez no siempre llegue el mejor”.