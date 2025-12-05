Mundial de Fútbol
05 de diciembre de 2025 - 19:31

Alfaro, en busca de amistosos “espejo” en la planificación mundialista

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, en el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.
El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, en el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.@albirroja

Tras conocer a los rivales que enfrentará en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026, el entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, se refirió a la minuciosa planificación que llevarán a cabo en la antesala de la cita ecuménica, incluyendo la crucial selección de los amistosos de preparación.

Por ABC Color

Alfaro explicó que la búsqueda de rivales se centrará en aquellos que repliquen el estilo de juego de sus oponentes directos: “Todavía no, sí le dije al presidente algunas cositas que tenemos que ver, más que nada porque por ejemplo, Australia tiene una forma de jugar parecido a lo que es Japón y Corea, o a Estados Unidos también, entonces ver qué perfiles de equipos podemos jugar, de pronto te surge jugar con Canadá pero si queremos jugar con un europeo, con Canadá tenemos que jugar en América, con un europeo tenemos que jugar en Europa”.

El técnico añadió que ya han comenzado las gestiones: “Ver cómo nosotros podemos cerrar esas negociaciones que van a empezar o que ya empezaron en estos momentos, para ver qué equipos podemos llegar a conseguir, si podemos jugar con un europeo porque vamos a tener de pronto un europeo que va a venir desde el repechaje, pero si podemos jugar con un europeo estaría bien, estaría bueno también. Entonces un poquito ver qué es lo que podemos armar y el lugar donde tenemos que armarlo”.

Respecto al posible rival que saldrá del repechaje europeo (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), el seleccionador albirrojo advirtió sobre la complejidad de esa eliminatoria: “Yo creo que el repechaje es complejo, vos lo ves a Turquía como que puede estar un poquito más arriba, entonces a lo que veo que el repechaje es un partido, le pasó a Italia con Macedonia del Norte, entonces no puedes asegurar nada de que de que porque sea superior vas a ganar, para mí es un nivel de paridad muy grande porque primero es una final, ganar el partido para entrar al segundo y si no ganas el segundo no vas al mundial y en muy poco tiempo, entonces eso te mete en una coyuntura muy compleja y muy difícil, donde tal vez no siempre llegue el mejor”.