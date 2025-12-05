Mundial de Fútbol
05 de diciembre de 2025 - 17:26

Paraguay conoce su calendario y sedes para la Copa del Mundo 2026

El asistente del sorteo de EE. UU., Aaron Judge, muestra la tarjeta que dice Paraguay durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en EE. UU., Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C.
Tras el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Paraguaya ha oficializado su calendario para la Fase de Grupos, donde integra el exigente Grupo D. La hoja de ruta de la Albirroja está marcada por un desafío inmediato y una simplificación logística.

Por ABC Color

El camino mundialista de Paraguay comienza con un encuentro de alta presión frente al co-anfitrión, Estados Unidos, el viernes 12 de junio de 2026. Este debut de lujo se llevará a cabo en el espectacular Sofi Stadium de Inglewood, California (Los Ángeles).

El resto de la fase de grupos obliga a la delegación guaraní a un rápido y único traslado hacia la zona de San Francisco, donde disputará sus dos encuentros restantes. Este esquema simplifica la logística, ya que la selección solo se moverá entre dos ciudades durante la primera etapa del torneo.

El segundo compromiso de Paraguay se jugará el viernes 19 de junio de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (área de San Francisco). El rival será el vencedor del repechaje europeo, una llave que saldrá entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. Finalmente, el cierre de la fase de grupos será el jueves 25 de junio de 2026 contra la selección de Australia, también en el Levi’s Stadium.

Este apretado fixture presenta un reto deportivo y de planificación crucial, especialmente en los primeros encuentros, pero la concentración de los últimos dos partidos en una sola sede ofrece una ventaja logística para el cuerpo técnico en la gestión de la preparación.

