Gustavo Alfaro analiza el grupo de Paraguay: “Veo un nivel de paridad muy grande”

Al ser consultado sobre su parecer del grupo, el estratega argentino fue categórico al señalar la paridad de la zona, basándose en el antecedente reciente: “Honestamente, veo un grupo parejo, porque tenemos el antecedente de haber enfrentado Estados Unidos en la última fecha FIFA, donde nosotros sabíamos que existían complejidades y que podían ser rivales nuestros en el devenir de la Copa del Mundo. Y de pronto nos toca, en el debut con Estados Unidos, nos toca de pronto enfrentar a Australia también y esperar a ver quién va a venir del repechaje de Europa”.

El técnico enfatizó que el nivel de los equipos que comparten grupo con la Albirroja achica el margen de error para todos: “Yo lo que veo es que, más allá del número que hayas tenido en el bombo, veo un nivel de paridad muy grande. Eso que hace que no puedas anticipar nada en la previa, porque no podés asegurar que este partido lo vas a ganar o te va a pasar esto. Si hay algo que me enseñó el fútbol, es que nunca un partido se gana antes de jugarlo ni nunca se pierde, por más complejo que sea el rival que tengas que enfrentar o por más accesible que pueda llegar a parecer”.

Finalmente, Alfaro concluyó sobre la exigencia del Grupo D: “Entonces, para mí, este nivel de paridad nos pone en un nivel competitivo muy demandante y de la misma manera también se achica el margen de error, porque sabes que al tener los cuatro los mismo nivel de importancia, sabes que cualquier error te puede dejar al margen de la competencia”.