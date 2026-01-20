EE.UU. pone en marcha el sistema FIFA Pass para agilizar visados del Mundial

Para fortalecer esta medida, el Gobierno de Washington ha destinado a más de 500 empleados consulares adicionales, quienes se encargarán exclusivamente de tramitar los permisos para el torneo. Cabe recordar que el certamen tendrá lugar también en México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, de acuerdo con la información facilitada por un portavoz oficial a la agencia EFE.

En el marco de los preparativos, el equipo de trabajo de la Casa Blanca dedicado al evento ha subrayado que se ha logrado una reducción en los periodos de espera para los solicitantes en más del 80 % de los países. Sin embargo, los protocolos de entrevista seguirán siendo estrictos.

Durante el proceso para obtener el permiso de entrada, “el solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos para obtener la visa y que planea respetar nuestras leyes y salir del país al finalizar el torneo. La seguridad de Estados Unidos y la protección de nuestras fronteras siempre serán nuestra prioridad”, sentenció el funcionario.

En este sentido, el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, ya había advertido previamente que para la actual administración “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

En una comparecencia ante los medios realizada antes del sorteo, Giuliani evitó negar la posibilidad de que se produzcan redadas o arrestos de inmigrantes, manteniendo la coherencia con las severas normativas migratorias que caracterizan al Gobierno de Donald Trump.

Finalmente, al cierre del año pasado, el máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, comunicó que se habían registrado más de 150 millones de solicitudes para adquirir entradas, un volumen de demanda que sobrepasa en 30 veces la capacidad de los estadios.