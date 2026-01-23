Exigen boicot a la cita de 2026 en México por efectos de la gentrificación

El impacto social y económico del torneo

En una conferencia de prensa realizada frente al reloj que marca la cuenta regresiva del torneo en el Bosque de Chapultepec, grupos como Obrera Ciudad de México y la Asamblea Interuniversitaria y Popular en Solidaridad con Palestina (AIPSP) advirtieron que la cita mundialista perjudicará “gravemente” a los habitantes locales. Sostuvieron que el evento “representa una oportunidad para acelerar el proceso de despojo, limpieza social y gentrificación”.

Diana, vocera encargada de dar lectura al manifiesto oficial, detalló las consecuencias directas que prevén para la población:

“El Mundial trae un sinnúmero de consecuencias que van desde la contaminación, el desplazamiento forzado de familias populares, comunidades y pueblos originarios, el despojo de bienes comunes como el agua o el aumento del costo del alquiler en un 155 %”.

Señalamientos políticos y lucha por la vivienda

Bajo consignas como “No al Mundial del Despojo”, los manifestantes aseguraron que el torneo busca “lavar décadas de narcoestado, violencia pública y política generalizada y la anulación de las comunidades y pueblos originarios”.

Asimismo, dirigieron sus críticas hacia el partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señalando que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum percibe el evento como una:

“Ventana de posibilidad para acelerar el despojo, el desprecio y desplazamiento de las comunidades y pueblos originarios que habitan Ciudad de México”.

Cabe recordar que la capital mexicana será sede de cinco de los trece partidos programados en territorio nacional, incluyendo el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Exigencias frente a la especulación financiera

El manifiesto concluyó con una exigencia clara a las autoridades para garantizar el derecho a una ciudad que “no les expulse” de sus barrios. Los colectivos instaron al gobierno a asegurar el acceso a una vivienda “que no se preste a la especulación financiera”, una problemática que, consideran, se está “agravando” de forma acelerada debido a las obras de infraestructura previstas para el certamen deportivo.

