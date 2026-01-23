Roberto Martínez elogia el liderazgo de Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026

Martínez puso como “ejemplo” la actitud del astro portugués dentro de la estructura renovada de la selección. Según el entrenador, la disposición del futbolista ha sido clave para establecer las bases de su gestión.

“Empezar de cero es importante cuando alguien llega como seleccionador. Se ha creado un ambiente muy positivo y todos los jugadores han aceptado el desafío. Cristiano (Ronaldo) ha sido un ejemplo. Es un jugador ya no de banda, sino finalizador”, resaltó el estratega.

Asimismo, el técnico que llevó a Bélgica al tercer puesto en Rusia 2018 se mostró gratamente impactado por el talento que encontró en el vestuario portugués, asegurando que el nivel técnico de sus dirigidos simplifica su labor diaria.

“Es un vestuario con una generación de futbolistas espectaculares. Mi trabajo es no estropear el ingrediente base, la calidad del futbolista portugués. La cadena de formación del futbolista portugués es ejemplar”, apuntó Martínez.

Candidatos al título mundial y la diferencia con el favoritismo

A pesar de que Portugal ostenta títulos como la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025, el seleccionador es consciente de que la Copa del Mundo es la materia pendiente. No obstante, confía plenamente en el potencial de su grupo para pelear por el trofeo máximo.

“El momento de forma, los jugadores y la ilusión que tienen les pueden hacer candidatos para ganar. Hay que diferenciar entre candidato y favorito”, explicó el técnico de Balaguer.

Respecto a otras potencias, Martínez dedicó elogios a la selección española, actual líder del ranking mundial, a la cual situó en el escalón de las favoritas por su peso histórico: “Es una de las ocho que ya han ganado, al haberse alzado con el Mundial de Sudáfrica en 2010”.

La actualidad del fútbol moderno y el caso Xabi Alonso

Finalmente, Roberto Martínez se refirió a la alta exigencia del fútbol actual y a la reciente salida de Xabi Alonso del Real Madrid. Con una visión crítica sobre la inmediatez de los resultados, el seleccionador lamentó la falta de procesos a largo plazo en la élite europea.

“Es el fútbol moderno. A mí no me gusta que entrenadores no puedan tener tiempo para ejercitar su trabajo. Pasa en el Madrid y en clubes de exigencia. Es acostumbrarse y entender la corriente moderna de lo que es el fútbol, hoy en día no hay margen de error y no se espera que haya paciencia”, concluyó con contundencia.