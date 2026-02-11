Ecuador confirma amistosos ante Marruecos y Países Bajos previo al Mundial

El primer desafío de esta gira europea tendrá lugar el 27 de marzo en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde el equipo ecuatoriano se medirá por primera vez en su historia ante los Leones del Atlas de Marruecos. Posteriormente, el combinado nacional viajará a Eindhoven para enfrentar a la selección de Países Bajos el 31 de marzo en el PSV Stadion. La FEF destacó que estos encuentros son fundamentales para fortalecer el trabajo colectivo y evaluar el rendimiento del plantel frente a rivales que ocupan el séptimo y octavo puesto del ranking mundial de la FIFA.

La Naranja Mecánica, que será rival de Ecuador por cuarta ocasión, llega como cabeza de serie del Grupo F del Mundial. Por su parte, Marruecos también participará en la máxima cita dentro del Grupo C. Ambos equipos representan una exigencia técnica superior para el equipo ecuatoriano, que hasta el momento ha mantenido un registro de preparación con empates ante Estados Unidos y México, una igualdad sin goles frente a Canadá y una victoria de 2-0 sobre Nueva Zelanda.

Con estos partidos, el cuerpo técnico busca consolidar el equipo que representará al país en Norteamérica. La elección de sedes en España y Países Bajos responde a la necesidad de sumar minutos de competencia en escenarios de alta exigencia, permitiendo al grupo adaptarse a distintos estilos de juego antes del debut mundialista.

Fuente: AFP

