Infantino ratifica la presencia de Irán en el Mundial 2026 pese a la tensión regional

En un foro de la cadena CNBC celebrado en Washington, Infantino fue tajante: “Irán vendrá, sin duda”. El mandatario del fútbol mundial expresó su deseo de que para el 11 de junio, fecha de inicio del torneo, el panorama geopolítico sea distinto. “Esperamos que en ese momento, la situación sea una situación pacífica, lo que realmente ayudaría”, detalló.

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El fútbol por encima del conflicto

A pesar de la incertidumbre generada por la guerra con Estados Unidos e Israel iniciada el pasado 28 de febrero, la FIFA mantiene su postura de inclusión deportiva. “Pero Irán tiene que venir, representa a su pueblo, se ha clasificado, los jugadores quieren jugar”, sentenció Infantino.

Contexto y seguridad

Aunque el presidente de la FIFA ha reiterado el lugar del “Team Melli” en la cita mundialista, el clima político añade presión. El actual presidente de EE. UU., Donald Trump —quien mantiene una relación frecuente con Infantino—, llegó a sugerir previamente que la integridad de los futbolistas iraníes en suelo estadounidense podría no estar “segura”.

Esta histórica cita mundialista será la primera en contar con la participación de 48 selecciones nacionales. El torneo se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, teniendo como sedes compartidas a las naciones de Estados Unidos, México y Canadá.