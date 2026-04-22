El 56% de los mexicanos teme el impacto del narcotráfico de cara al Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado, pero el entusiasmo parece verse opacado por la realidad social. Según el análisis de Ipsos titulado ‘Más allá de la Cancha’, el panorama es complejo: solo el 11% de los ciudadanos considera que México está “muy bien organizado” para la cita. De hecho, el pesimismo es tal que el 55% de los encuestados opina que lo ideal sería cancelar el evento o cambiar de sede.

La seguridad es el eje central de las dudas. El 56% de los mexicanos confiesa sentirse “preocupado por la realización de este evento en México”, señalando específicamente que esto es “debido al narcotráfico”. Esta inquietud se suma a un 79% que manifestó “estar algo o muy preocupado” por la delincuencia común, como robos y asaltos, y un 74% que teme la influencia del crimen organizado durante los partidos.

Contrastes internacionales y riesgos globales

El director ejecutivo de Ipsos, Jorge Vargas, destaca que el miedo no es uniforme en la región. Mientras que en “Canadá es lo que menos escuchamos”, en Estados Unidos “hay muchas notas y mucha preocupación por (la posibilidad) del ICE yendo a los estadios”.

A este escenario local se suma la geopolítica: un 46% de los mexicanos cree que los conflictos bélicos entre Israel, Irán y Estados Unidos podrían repercutir en el desarrollo del torneo. Frente a estas amenazas, la esperanza es mínima, ya que apenas el 14% de la población confía en que el Mundial “traerá más seguridad al país”.

Clima social y posibles protestas

La preocupación no es solo delictiva, sino también económica y social. El aumento de precios (65%) y el uso de recursos públicos encabezan la lista de quejas. Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, advirtió sobre el ambiente de tensión: “Anticipo que va a haber manifestaciones, porque hay que reconocer que hay muchos temas sociales en México que no están suficientemente atendidos”.

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Para el exfuncionario, un país con protestas activas daría una imagen contradictoria: “una muy buena idea, ni una buena imagen, un México que tenga una sociedad en conflicto y por otro lado, todos divirtiéndonos”.

Exigencias ciudadanas: Ejército y operativos

Ante el miedo a que “la ola de violencia no parará y el país quedará mal frente al resto del mundo” (temor compartido por el 48%), la ciudadanía exige mano dura. Las medidas consideradas urgentes incluyen el refuerzo de seguridad en zonas turísticas (70%), la presencia del ejército en las ciudades sede (48%) y operativos directos contra el crimen organizado (41%).

México albergará 13 encuentros repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El momento cumbre llegará el 11 de junio en el Estadio Azteca, cuando México y Sudáfrica den inicio oficial a la competencia, en medio de un país que observa el balón con más cautela que euforia.