¿Italia al Mundial 2026?: El polémico plan para sustituir a Irán

Paolo Zampolli, emisario especial de EE. UU. para Alianzas Globales, ha reabierto el debate sobre la participación de Irán en la cita mundialista de este verano. Según informó el Financial Times, Zampolli ha sugerido formalmente a Donald Trump y a Gianni Infantino que Italia ocupe el lugar del combinado persa.

“Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión”, afirmó Zampolli.

No es la primera vez que el emisario intenta esta maniobra; ya en 2022 solicitó la descalificación de Irán por motivos extradeportivos, aunque sin éxito. En esta ocasión, la idea surge como un intento de suavizar la relación entre Trump y la primera ministra italiana tras sus recientes fricciones por la guerra.

La postura firme de la FIFA: “Se clasificaron en el campo”

A pesar de la presión diplomática y su cercanía con el presidente estadounidense, Gianni Infantino ha mantenido una postura clara respecto a la integridad del torneo. Desde la FIFA remiten a las declaraciones del mandatario en las que asegura que los grupos se respetarán tal y como dictó el sorteo.

“Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, declaró Infantino en marzo. Semanas después, en Washington, reafirmó su postura: “Irán tiene que venir, representan a su pueblo, se han clasificado, los jugadores quieren jugar”.

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Italia rechaza el “privilegio”

Curiosamente, la propuesta no ha sentado bien en territorio italiano. A pesar de que la Azzurra se perderá su tercer Mundial consecutivo tras caer en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, las autoridades deportivas del país han rechazado frontalmente entrar en el torneo por una decisión política.

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, fue tajante al considerar que la propuesta no es posible ni apropiada: “Te tienes que clasificar en el campo”. En la misma línea se mostró Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, quien aseguró que se sentiría “ofendido” por una invitación de este tipo.

El polémico camino de Irán en EE. UU.

La situación de la selección iraní sigue siendo delicada. Tras el inicio del conflicto en Oriente Medio en febrero, el equipo llegó a plantear un boicot y solicitó trasladar sus sedes de Estados Unidos a México, algo que finalmente no sucedió.

Si el calendario se mantiene según lo previsto, Irán debutará el 16 de junio en Los Ángeles y tendrá su base de operaciones en Tucson, Arizona. Por su parte, la embajada iraní en Roma ha calificado la propuesta estadounidense como una muestra de “quiebra moral”, defendiendo que la grandeza de Italia no necesita de favores políticos.

Fuente: AFP