Trump se desmarca de la propuesta y Marco Rubio lanza una dura advertencia a Irán

Trump “desconoce” el plan de su propio enviado

A pesar de que Paolo Zampolli, enviado especial para Alianzas Globales, afirmó al Financial Times haber sugerido personalmente que Italia reemplace a Irán debido al conflicto bélico, Donald Trump se mostró ajeno a la iniciativa durante un acto en la Casa Blanca. “No estoy pensando mucho sobre eso”, respondió el presidente al ser consultado por la prensa. Ante la insistencia de los medios, Trump devolvió la pregunta con sorpresa: “¿Es eso lo que están haciendo? ¿Están pensando en reemplazarlos?”.

La propuesta de Zampolli se basaba en el “pedigrí” futbolístico de Italia, ganadora de cuatro mundos, para justificar una inclusión que, de concretarse, sería histórica y polémica a partes iguales.

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La advertencia de Marco Rubio: “No pueden traer terroristas”

Ante la falta de detalles por parte de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, tomó la palabra para aclarar la postura oficial de la administración. Rubio desestimó la posibilidad de un reemplazo por ahora, pero puso una condición innegociable para la entrada de la delegación iraní a suelo estadounidense. “Nadie en EE.UU. les ha dicho que no pueden venir. El problema con Irán no son los atletas, sino alguna de la gente que traerían con ellos y que tienen lazos con la Guardia Revolucionaria; no podríamos dejarlos entrar”, explicó el secretario de Estado.

Secretário-geral dos EUA, Marco Rubio falou sobre a questão iraniana: "Especulação, ninguém disse que não podem vir, ouvi que a Itália viria no lugar deles. O que não podem é trazer para cá terroristas disfarçados de jornalistas ou treinadores".pic.twitter.com/osX7TZ2elf — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 23, 2026

Rubio fue tajante al señalar que, si Irán no asiste, será por su propia cuenta, pero que el control migratorio será implacable: “Lo que no pueden hacer es traer a un grupo de terroristas de la Guardia Revolucionaria a nuestro país y pretender que son periodistas y entrenadores deportivos”.

Irán pide jugar en México y la FIFA se mantiene firme

Por el momento, Irán no renuncia a la competición, aunque la tensión es máxima. El país persa solicitó formalmente trasladar sus partidos de fase de grupos (previstos en Seattle y Los Ángeles) fuera de las fronteras de EE.UU., sugiriendo a México como alternativa tras el estallido de la guerra en febrero.

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Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reiteró su confianza en que el calendario se cumpla según lo previsto. De hecho, en el próximo Congreso de la FIFA en Vancouver el 30 de abril, no se espera que el tema del reemplazo de Irán sea siquiera discutido.

Italia prefiere el camino largo: “Hay que ganar en el campo”

Incluso en Italia, la idea de entrar al Mundial “por la ventana” no fue bien recibida. El Gobierno italiano, a través de su ministro de Deportes, Andrea Abodi, rechazó la posibilidad de una repesca administrativa tras haber quedado fuera del torneo en la fase de clasificación.

“No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”, sentenció Abodi desde Roma, cerrando la puerta a una invitación que, según el ministro, carece de legitimidad deportiva. Por ahora, el sueño de ver a la Azzurra en el Mundial 2026 sigue dependiendo más de la política ficción que de la realidad del fútbol.

Fuente: EFE