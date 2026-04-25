La plaga de lesiones que amenaza a las estrellas a menos de 50 días del Mundial

España: El dilema de Lamine Yamal

El jarro de agua fría para la Roja cayó tras el duelo del Barcelona ante el Celta. Lamine Yamal anotó el gol de la victoria, pero se rompió en el proceso. El parte médico confirmó una “lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda” que le impide volver a jugar con su club este curso. Aunque el Mundial no parece peligrar, la duda es su estado de forma.

El doctor Pedro Luis Ripoll advirtió en la Cadena Ser que la tasa de recaída es del 30% y pidió prudencia absoluta con el joven de 18 años: “Veo a Lamine Yamal a tope en la segunda fase, sería lo más prudente y creo que es lo que va a pasar”. Esta incertidumbre se suma a las dudas que rodean a piezas clave como Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Merino o Nico Williams, quienes atraviesan distintos procesos de recuperación.

Brasil: Alarma roja por Éder Militão y el factor Neymar

El panorama en la Canarinha es crítico tras el último golpe recibido desde Madrid. El central Éder Militão, quien durante este mes acababa de regresar de una larga inactividad, sufrió una lesión en los isquiotibiales con el Real Madrid que pone en serio riesgo su presencia en la Copa del Mundo. Su baja se sumaría a la de Rodrygo, ya descartada en marzo, dejando la defensa y el ataque brasileño bajo mínimos.

A esto se añade la situación de Estêvão, la joya del Chelsea, quien volvió a caer por un problema muscular. Su técnico, Calum McFarlane, fue tajante: “Si soy sincero, no estoy seguro. Solo sé que no estará disponible para nosotros, así que estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé”. Ante este escenario, el debate nacional en Brasil apunta al regreso de Neymar, quien busca ritmo en el Santos para convencer a Carlo Ancelotti.

Argentina: Las lágrimas del “Cuti” Romero

La vigente campeona del mundo tampoco se libra del castigo físico. La Albiceleste perdió en marzo a su goleador revelación, Joaquín Panichelli, por una rotura de ligamentos. Sin embargo, el golpe emocional más fuerte fue la lesión de Cristian Romero. El central del Tottenham sufrió un problema en el ligamento cruzado tras un choque con su portero, retirándose del campo entre lágrimas.

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Su entrenador, Roberto De Zerbi, reflejó la gravedad de la situación con sus palabras: “Romero, ante todo, ama al Tottenham y la gente tiene que saber que está sufriendo por esta lesión y porque ya no puede jugar más para nosotros esta temporada”. Scaloni ahora cuenta los días esperando un milagro médico.

Francia y Alemania: Bajas de peso en el ataque

En Francia, la desolación acompaña a Hugo Ekitiké. El delantero del Liverpool, que se perfilaba como titular tras un marzo espectacular, se rompió el tendón de Aquiles. Mientras tanto, Kylian Mbappé dio el susto en el Real Madrid por una sobrecarga, aunque Álvaro Arbeloa calmó las aguas hablando de simples “molestias”.

Alemania, por su parte, confirmó que no contará con Serge Gnabry por un desgarro en el aductor. El atacante de 30 años se resignó públicamente: “Como el resto del país, animaré a los chicos desde casa”. Para cubrir su hueco, Julian Nagelsmann confía en la vuelta de Jamal Musiala, aunque mantiene serias dudas sobre Marc-André Ter Stegen, cuyas opciones son “muy escasas” tras una larga serie de lesiones.

El resto del mapa: México, Croacia y Turquía en alerta

La plaga no discrimina fronteras. México ha tenido que descartar a su guardameta clave, Luis Malagón, mientras que Croacia reza por la recuperación de Josko Gvardiol, ausente desde enero por fractura de tibia. El último en sumarse al parte de guerra ha sido el turco Arda Güller, quien estará fuera varias semanas por una lesión en el bíceps femoral, dejando a otra selección más pendiente del parte médico que de la pizarra táctica.

Fuente: AFP