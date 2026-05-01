España se despedirá de su afición en Riazor ante Irak

El camino de la Selección Española hacia la Copa del Mundo 2026 ya tiene una parada señalada en el calendario nacional. España cerrará su preparación en suelo patrio enfrentándose a Irak en el estadio Riazor de La Coruña. El acuerdo se oficializó durante el Congreso de la FIFA en Vancouver, donde Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Adnan Dirjal, máximo mandatario de la Federación Iraquí, sellaron los pormenores de este choque internacional.

Este encuentro supone el regreso del combinado nacional a una plaza que históricamente le ha brindado un apoyo incondicional. Será la séptima ocasión en la que la absoluta juegue en tierras coruñesas, recordando con especial cariño la última visita en 2022, cuando España goleó 5-0 a Islandia ante un estadio volcado con el equipo antes de otra cita mundialista.

Un precedente solitario y el recuerdo del “Guaje”

El historial entre ambas selecciones es sumamente escueto, con un único enfrentamiento registrado hasta la fecha. Fue durante la Copa Confederaciones de 2009, en un duelo recordado por la paridad sobre el césped que terminó decidiéndose a favor de los españoles gracias a un solitario gol de David Villa. Casi dos décadas después, las “Leones de Mesopotamia” volverán a medir el nivel de una España que llega como una de las candidatas al trono mundial.

El duelo frente a Irak servirá como la penúltima prueba de fuego para el esquema de Luis de la Fuente. El seleccionador busca ajustar las piezas finales antes del estreno oficial frente a Cabo Verde, programado para el 15 de junio en el Atlanta Stadium. La exigencia física y táctica del encuentro en Riazor será clave para definir la lista definitiva que buscará la segunda estrella para el fútbol español.

Escala final en México antes del debut

Aunque el partido en La Coruña marcará el adiós a la afición local, la preparación no terminará en Galicia. Tras el pitido final en Riazor, la expedición española pondrá rumbo a tierras mexicanas para completar su aclimatación.

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El cierre definitivo de la pretemporada mundialista tendrá lugar en Puebla el lunes 8 de junio. Allí, España se medirá a la selección de Perú en un último amistoso que servirá para ultimar detalles logísticos y tácticos antes de instalarse en su cuartel general y dar comienzo a la aventura del Mundial 2026.