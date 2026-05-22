Estados Unidos impone una estricta cuarentena de 21 días a RD Congo por brote de Ébola

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo deberá permanecer completamente aislada durante 21 días antes de recibir la autorización para ingresar a suelo estadounidense, debido al preocupante brote de ébola registrado en el país africano, según informaron este viernes las autoridades norteamericanas.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, confirmó a ESPN que ya notificaron formalmente a la FIFA, a la federación congoleña y al gobierno de Kinshasa sobre la obligación de mantener una estricta “burbuja sanitaria” en Lieja, Bélgica, ciudad donde el plantel realiza actualmente su preparación.

“Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”, declaró Giuliani a ESPN.

“También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”.

El funcionario fue tajante respecto a las estrictas condiciones que enfrentará la delegación africana para evitar un desastre logístico y de salud pública en pleno torneo.

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“Si otras personas llegan a incorporarse a la selección, deben permanecer en una burbuja distinta a la del equipo”, sostuvo Giuliani.

“Si finalmente llegan y alguna de esas personas desarrolla síntomas, se pone en riesgo la participación de todo el equipo en el Mundial”, advirtió.

En un comunicado enviado a la AFP, Giuliani confirmó que la Casa Blanca instó al equipo a “proteger” a sus jugadores de “exposiciones innecesarias” y a “preservar la integridad” de su burbuja.

Cabe recordar que la República Democrática del Congo tiene planificado instalar su campamento base en Houston, Texas. El seleccionado integra el Grupo K, donde debutará ante Portugal el 17 de junio en Houston, para luego medirse contra Colombia el día 23 en Guadalajara, México, y cerrar la primera fase frente a Uzbekistán el día 27 en Atlanta.

Controles sanitarios “reforzados” en las fronteras

La drástica medida llega luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la alerta sanitaria internacional para hacer frente al decimoséptimo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo. La OMS considera que el riesgo epidémico es “muy alto” a nivel nacional, con 82 casos confirmados y siete fallecimientos registrados hasta el momento.

El virus del Ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

Para contener la amenaza, Washington reforzó al máximo los controles fronterizos, prohibiendo la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan visitado Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Sin embargo, un responsable estadounidense informó a la AFP que, al encontrarse la selección congoleña ya en Europa, técnicamente podría sortear ese criterio específico de denegación directa si cumple con el aislamiento exigido.

Como parte del protocolo general, desde el jueves todos los viajeros que hayan estado recientemente en las zonas afectadas o áreas próximas tienen la obligación de aterrizar exclusivamente en el aeropuerto de Washington-Dulles para someterse a exámenes de detección sanitaria “reforzados”, una norma que rige tanto para extranjeros como para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Al respecto, Satish Pillai, responsable de la gestión del ébola en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud de Estados Unidos, indicó el viernes que los CDC trabajan en coordinación con todo el gobierno federal y socios internacionales para garantizar un Mundial seguro y saludable para deportistas y visitantes, en absoluta coordinación con la FIFA.