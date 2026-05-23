Irán tendrá finalmente su campo base del Mundial en México y no en EE.UU.

“Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA (...) nuestra solicitud ha sido aceptada (...) Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico”, declaró Mehdi Taj en un vídeo difundido por la agencia de prensa iraní Fars.

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“Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto”, añadió el dirigente del organismo iraní, mientras la participación de Irán en el Mundial (11 de junio - 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá) está rodeada de incertidumbres desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero contra la República Islámica.

Clasificado para su cuarta fase final consecutiva, Irán debe disputar sus partidos de la primera fase en Estados Unidos, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas desde 1980.

El Team Melli debutará el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda. Luego volverá a jugar en la misma ciudad frente a Bélgica el 21 de junio, antes de concluir su fase de grupos contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

“El trayecto para nuestros dos partidos en Los Ángeles solo lleva 55 minutos en avión, lo cual es muy corto en comparación con Tucson, en Arizona (...) Es una ventaja considerable. Para realizar estos desplazamientos tenemos problemas de visados, especialmente en lo que respecta al número de visados disponibles. Este problema se resolverá pronto, ya que el equipo entrará en México. Quizá podamos tomar un vuelo privado con Iran Air”, añadió Mehdi Taj.

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Los dirigentes iraníes han iniciado gestiones para la obtención de visados en Turquía, donde la selección nacional realiza actualmente su concentración de preparación para el Mundial 2026.

El vicepresidente de la Federación Iraní, Mehdi Mohammad Nabi, explicó el pasado martes que no tenía “la certeza de que todos los jugadores y el personal recibirán sus visados para Estados Unidos”, aunque se mostró confiado en un desenlace favorable.