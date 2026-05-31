Alerta Paraguay: Australia suma una joya de la Serie A de cara al Mundial

Sin embargo, su presencia oficial en el torneo tiene un asterisco importante. El cambio de federación del jugador, tras haber defendido la camiseta de Italia en las selecciones juveniles, depende ahora de la autorización final de la FIFA, según informó el seleccionado australiano.

Un refuerzo con trámite pendiente: De Italia a la apuesta australiana

El delantero nacido en Sídney realizó gran parte de su itinerario formativo en Australia, pasando por las categorías juveniles de Sydney United 58, Sydney FC y Western Sydney, antes de mudarse a Europa para consolidarse en el Calcio. Pese a su origen, Volpato representó a Italia en las categorías sub-19 y sub-20, lo que activó la necesidad de este procedimiento formal.

Cristian Volpato (US Sassuolo Calcio) has been added to the CommBank #Socceroos train-on squad for the #FIFAWorldCup 2026™ and will join the pre-camp in Los Angeles, United States.



🗞️ Details: https://t.co/2zTnK0dpxK pic.twitter.com/w28751H15n — CommBank Socceroos (@Socceroos) May 29, 2026

La parte administrativa ya tiene luz verde en el Viejo Continente. Football Australia recibió una carta de autorización de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), por lo que el expediente queda a la espera de la ratificación final de la FIFA. Hasta que el organismo rector complete la autorización, Volpato podrá entrenarse con el grupo en Estados Unidos, pero su elegibilidad para competir depende de ese último paso.

La lista de los Socceroos y el plazo límite

Football Australia difundió la nómina de la plantilla de entrenamiento que trabajará en esta ventana de preparación. El grupo está compuesto por Patrick Beach, Aziz Behich, Brandon Borrello, Jordan Bos, Martin Boyle, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cameron Devlin, Joe Gauci, Jason Geria, Lucas Herrington, Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Jacob Italiano, Paul Izzo, Mathew Leckie, Awer Mabil, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Kye Rowles, Mat Ryan, Harry Souttar, Mohamed Toure, Kai Trewin, Nishan Velupillay, Cristian Volpato y Tete Yengi.

La federación precisó que la lista definitiva de hasta 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026 debe ser presentada ante la FIFA antes del 1 de junio.

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La hoja de ruta de Australia: Pruebas previas y el choque con Paraguay

El itinerario anunciado por los de Oceanía los ubica en suelo estadounidense para una doble prueba internacional de preparación. En primer lugar enfrentan a México, coanfitrión del Mundial, en el Rose Bowl de Pasadena el 30 de mayo, y posteriormente a Suiza en el Snapdragon Stadium de San Diego el 6 de junio.

Luego, la federación situó el inicio de la participación australiana en la Copa Mundial ante Turquía en Vancouver, el 13 de junio. En el Grupo D, Australia también enfrentará a Estados Unidos en Seattle el 19 de junio, y cerrará la primera fase ante Paraguay en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, el 25 de junio.