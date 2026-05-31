¡Atención Paraguay!: Estados Unidos derrotó a Senegal en duelo de preparación

El encuentro, que significó el primero de los dos amistosos de preparación previos a la gran cita veraniega, tuvo como gran figura a un brillante Christian Pulisic, de 27 años, quien firmó una actuación espectacular al anotar su primer gol del 2026 y el primero con la selección de las barras y las estrellas desde noviembre del 2024.

El atacante del AC Milán aprovechó un balón al espacio de Ricardo Pepi para sacarse la marca del arquero Mory Diaw y, al minuto 20, decretó el 2-0 provisional para el combinado local en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.

Un arranque demoledor y la genialidad del “Capitán América”

El show del jugador milanista había comenzado mucho antes. Apenas a los siete minutos de iniciado el encuentro, Pulisic ganó con potencia por la banda izquierda y, tras superar la marca de dos defensores, sirvió un pase preciso para Sergiño Dest, quien definió de primera intención al borde del área chica para abrir el marcador.

GOT CHARLOTTE LIT UP. 💥🇺🇸 pic.twitter.com/0Ay8lsJkGj — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026

Con la ventaja en el bolsillo, el seleccionador del Team USA, el argentino Mauricio Pochettino, realizó diez modificaciones en el inicio del segundo tiempo con el firme propósito de cuidar a sus jugadores y evitar lesiones de última hora de cara al torneo.

Reacción africana y estocada final de Balogun

Los cambios desajustaron momentáneamente el esquema norteamericano, situación que Senegal aprovechó al máximo. El conjunto africano logró empatar el partido en el complemento gracias a un doblete del exjugador del Liverpool, Sadio Mané, quien demostró que su olfato goleador sigue intacto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la paridad duró poco en Charlotte. Al minuto 63, Folarin Balogun apareció dentro del área para anotar el gol de la victoria definitiva para los norteamericanos, sellando las buenas sensaciones del equipo de Pochettino ante su público.

Tras este primer test, Estados Unidos cerrará su etapa de preparación enfrentando a Alemania en el Soldier Field el próximo sábado en Chicago. Por su parte, Senegal hará lo propio ante Arabia Saudita en el Toyota Field en San Antonio, Texas, buscando ajustar piezas antes del inicio de la Copa del Mundo.

Lo más destacado del partido