FIFA impondrá tarjetas rojas por taparse la boca y un reloj “anti-pérdidas de tiempo”

Todas ellas son decisiones dirigidas a “limpiar el fútbol” y “aumentar el ritmo del partido”, según explicó el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, el excolegiado italiano Pierluigi Collina, en una sesión virtual con medios.

1. Expulsión inmediata: Prohibido taparse la boca al discutir

Se acabó el misterio y los secretos en las tanganas. A partir del pitazo inicial del torneo, los jugadores no podrán taparse la boca —ya sea con la mano, el brazo o la camiseta— cuando discutan con un rival. Si lo hacen, el castigo será la tarjeta roja directa, sin escalas en la amarilla.

EL CRUCE PRESTIANNI-VINI JR: el argentino se tapó con la camiseta y el brasileño salió directo al árbitro. ¿Qué le habrá dicho a Mou en el oído?



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Sin embargo, Collina aclaró que esta regla solo se aplicará en casos de confrontación y matizó que si dos jugadores conversan “de forma amistosa”, no serán castigados.

2. Tolerancia cero a los plantes: El “efecto Senegal-Marruecos”

La FIFA no quiere más espectáculos lamentables de equipos abandonando el terreno de juego. Se castigará con la expulsión al futbolista que deje el campo “como un gesto claro de disconformidad hacia una decisión arbitral” o a cualquier miembro del equipo -ya sea futbolista o del cuerpo técnico- que incite a ello.

"Copa Africana":

Por lo que sucedió tras el penal para Marruecos en la final de la #AFCON2025 contra Senegal pic.twitter.com/bRoOTagPOG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 18, 2026

Esta estricta medida busca evitar que se repita el escándalo de la final entre Senegal y Marruecos de la Copa de África. En aquella ocasión, la selección senegalesa se retiró en protesta por un penalti en contra; aunque terminaron levantando el trofeo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) los descalificó a posteriori y proclamó campeona a Marruecos.

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El VAR amplía sus poderes: Córners y segundas amarillas

El videoarbitraje sumará dos nuevas e importantes funciones en esta Copa del Mundo. Eso sí, Collina precisó que la decisión debe ser “clara” para que se produzca un cambio.

Segundas amarillas a revisión: Hasta ahora, el VAR solo intervenía en rojas directas. En el Mundial, si un jugador es expulsado por doble amonestación debido a un error flagrante, el VAR podrá corregirlo.

Córners mal concedidos: Si el árbitro otorga un saque de esquina por error y la jugada es evidente, la sala VAR avisará de inmediato. Se cambiará el dictamen para conceder saque de puerta al equipo contrario sin necesidad de que el árbitro juzgue la jugada en la pantalla. La rectificación se producirá “sin demora” para mantener el ritmo.

El VAR no entrará a valorar si un saque de puerta estuvo mal pitado.

Guerra al reloj: Cuentas atrás para reanudar el juego

La FIFA se cansó de los minutos de juego neto que se pierden en cada partido y aplicará un control estricto con el cronómetro en mano. Los árbitros activarán una cuenta atrás de 5 segundos si consideran que se está perdiendo tiempo deliberadamente:

En porteros: Si tardan en reanudar tras atajar el balón, se castigará concediendo un saque de esquina al rival.

En saques de banda: Si se excede el tiempo, la posesión pasará al equipo contrario. No obstante, Collina aclaró que si un equipo dispone de un lanzador especializado, se podría dar un poco más de tiempo para que pueda llegar hasta el balón.

Diez segundos para salir en los cambios

Los futbolistas sustituidos deberán salir por la línea más cercana y tendrán un límite estricto de 10 segundos. En los cambios múltiples, el tiempo correrá cuando el cuarto árbitro levante por última vez el cartelón.

El castigo por retrasarse: Si un jugador no cumple el tiempo, su sustituto no podrá ingresar al campo hasta que pase un minuto entero, y deberá hacerlo obligatoriamente durante una interrupción del juego.

Pausas de hidratación, ‘tiempos muertos’ y el dilema de las manos

El calor veraniego traerá las ya conocidas pausas de hidratación: dos paradas obligatorias de tres minutos justo en el ecuador de cada tiempo. El reloj no se detendrá, pero el árbitro compensará añadiendo esos 6 minutos íntegros al tiempo de descuento.

Lo que sí perseguirán los colegiados son los “tiempos muertos” encubiertos. Buscarán evitar a toda costa que los jugadores se acerquen a los banquillos para improvisar un ‘tiempo muerto’ cuando uno de los dos porteros esté siendo atendido, una táctica que se ha vuelto demasiado frecuente.

Por último, respecto al eterno debate de las manos en el área, Collina admitió la dificultad de la norma. Aunque no habrá modificaciones reglamentarias para la cita mundialista, el jefe de los árbitros explicó que facilitaron a los cuerpos técnicos multitud de videos con todos los escenarios posibles “para que sepan qué decisión esperar”.