¡Atención Paraguay!: Güler y Yildiz encabezan la convocatoria de Turquía en el Mundial

Con Arda Güler (Real Madrid) y Kenan Yildiz (Juventus) como figuras destacadas, los dos centrocampistas, de 21 años, son la gran esperanza otomana que encabezan la lista de Turquía que será rival de Paraguay el sábado 20 de junio por el Grupo D.
Lea más: La Albirroja ya trabaja con plantel completo rumbo al Mundial 2026
El ataque también incluye a los campeones turcos Baris Alper Yillmaz y Yunus Akgun. Entre las grandes ausencias está la del ex levantinista Enes Ünal, hoy en el Bournemouth, y las de Yusuf Akcizek (Al-Ahli) y Aran Simsir (FC Midtjylland).
El portero estrella del Lille, Berke Ozer, también se queda fuera tras abandonar la selección el pasado mes de noviembre al enterarse de que no sería incluido en la convocatoria para el partido contra Bulgaria.
Esta es la lista de 26 jugadores que irá al Mundial:
Arqueros: Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United) y Mert Gunok (Besiktas)
Defensores: Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Zeki Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor).
Mediocampistas: Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).
Delanteros: Kenan Yildiz (Juventus), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).