La Albirroja ya trabaja con plantel completo rumbo al Mundial 2026

La cuenta regresiva hacia el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 continúa y la selección paraguaya dio un paso importante este lunes al entrenar por primera vez con el plantel completo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARDE), en Ypané.

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La principal novedad de la jornada fue la llegada del delantero Isidro Pitta, quien se sumó a la concentración albirroja y quedó a disposición del entrenador Gustavo Alfaro. Con su incorporación, el cuerpo técnico ya cuenta con los 26 futbolistas convocados para afrontar la máxima cita del fútbol mundial.

El seleccionado nacional comenzó así su segunda semana de preparación con el grupo completo, avanzando en la consolidación de aspectos tácticos, físicos y futbolísticos de cara al debut mundialista.

La movilización se inició con un circuito funcional en el gimnasio, seguido de trabajos de activación físico-técnica sobre el campo de juego. Posteriormente, los futbolistas desarrollaron tareas tácticas orientadas a fortalecer los conceptos colectivos e individuales que pretende implementar el cuerpo técnico.

Con cada entrenamiento, Paraguay sigue ajustando detalles y fortaleciendo una idea de juego que ilusiona a todo el país. La presencia de la totalidad de los convocados permitirá a Alfaro intensificar los trabajos específicos y profundizar los ensayos futbolísticos en esta etapa decisiva de la preparación.

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El ambiente en Ypané refleja compromiso, concentración y entusiasmo en un plantel que se encuentra plenamente enfocado en el desafío de representar al país en una nueva Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.

La próxima movilización de la Albirroja está prevista para este martes a las 17:00 en el CARDE y se desarrollará a puertas cerradas bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Alfaro.

Garra guaraní: ¡La lista de convocados de Paraguay para el Mundial 2026!

La selección paraguaya oficializó hoy la lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro está lista para el regreso a la Copa del Mundo: el viernes, la despedida del pueblo paraguayo en un amistoso ante Nicaraguaen el Defensores del Chaco (19:15). Al día siguiente, viaje a Norteamérica para esperar el debut: 12 de junio, a las 22:00, vs. Estados Unidos.

El seleccionador de 63 años, que finaliza contrato con el combinado nacional después del certamen, eligió a solo 3 futbolistas de la Primera División de Paraguay. El resto milita en el extranjero: 6 jugadores son de Argentina, incluyendo el regreso de Matías Galarza a River Plate; 7 de Brasil; 3 de Estados Unidos; 3 de Inglaterra; 1 de Francia; 1 de Italia; 1 de Rusia; y 1 de Emiratos Árabes Unidos.

Isidro Pitta, el último convocado de la lista de Gustavo Alfaro

Alfaro trabaja en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) de Ypané con 25 de los 26 citados: este lunes, el DT tiene la nómina completa con la llegada de Isidro Pitta, quien fue el último llamado por la duda que el argentino mantuvo hasta la víspera entre el delantero del RB Bragantino, Ángel Romero de Boca Juniors y los mediocampistas Mathías Villasanti de Gremio y Lucas Romero de Universidad de Chile.

El video de la selección para anunciar a los convocados

La selección paraguaya eligió un símbolo nacional para el anuncio de la lista: El Poncho de 60 listas. “Una obra tejida con historia, identidad y orgullo. Un legado que, como la Albirroja, se construye con esfuerzo, perseverancia y pasión”, expresó Gustavo Alfaro en el vídeo de 2 minutos y 23 segundos que publicó @Albirroja para revelar a los convocados para disputar la Copa del Mundo.

“Cada hilo cuenta una historia, cada nombre un camino de sacrificio”, puntualizó Alfaro, quien citó a los 26 con la canción “Voy gritando” de Luis Alberto Paranáde fondo. “Hoy rendimos homenaje a nuestras raíces y a quienes mantienen viva esta tradición que representa a Paraguay ante el mundo. Cada hilo de este poncho lleva la ilusión de todo un país”, cerró el entrenador tras mencionar a cada futbolista.

Mundial 2026: ¿Quiénes son los convocados por Gustavo Alfaro?

Arqueros

Orlando Gill

Roberto Jr. Fernández

Gastón Olveira

Defensores

Juan José Cáceres

José Canale

Fabián Balbuena

Omar Alderete

Gustavo Gómez

Alexandro Maidana

Junior Alonso

Gustavo Velázquez

Mediocampistas

Braian Ojeda

Damián Bobadilla

Andrés Cubas

Diego Gómez

Alejandro Romero Gamarra

Mauricio Prado

Matías Galarza

Ramón Sosa

Gustavo Caballero

Delanteros