Mundial de Fútbol
06 de junio de 2026 a la - 16:45

Irán concentrará en Tijuana para el Mundial y solo podrá pisar EE. UU. el día de los partidos

Fotografía difundida por la agencia de noticias iraní IRNA que muestra un entrenamiento de la selección de fútbol iraní.
Fotografía difundida por la agencia de noticias iraní IRNA que muestra un entrenamiento de la selección de fútbol iraní. IRNA

Los futbolistas de la selección iraní que jugarán el Mundial 2026 en Estados Unidos deberán entrar y salir de ese país el mismo día del partido desde su base de concentración en el noroeste de México, afirmó el sábado el embajador de Irán.

Por ABC Color

Debido a la guerra con Estados Unidos, Irán trasladó su campamento a la ciudad mexicana de Tijuana en lugar de su base original en Tucson, Arizona. El combinado asiático se verá obligado a implementar una estricta logística de traslados inmediatos para cumplir con su calendario del torneo, ya que los iraníes disputarán sus partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

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Las severas restricciones fronterizas fueron detalladas por la delegación diplomática del país islámico: “Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir” Afirmó en rueda de prensa en Tijuana el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, según la traducción oficial del farsi al español, sobre sus condiciones de visa para Estados Unidos.

Directivos sin visa y la ruta hacia los estadios

El panorama de la delegación se complica aún más debido a trámites administrativos pendientes. El diplomático insistió además en que 15 miembros de la delegación iraní, en su mayoría directivos y parte del grupo táctico, no cuentan hasta ahora con visas estadounidenses lo que supondrá un “desafío” para el equipo.

Respecto a cómo se realizarán los viajes a contrarreloj desde la frontera mexicana hacia las sedes del torneo, Pasandideh señaló que los traslados del equipo desde Tijuana a Estados Unidos podrían hacerse en avión privado o por tierra dependiendo de las indicaciones de la FIFA. “Nosotros respetamos todas las decisiones que tenga la FIFA” Subrayó el embajador para concluir la comparecencia ante los medios.

Fuente: AFP

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