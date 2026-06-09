Tras la aventura de Irán, el Mundial vuelca los ojos en la salud de sus cracks

El esperado aterrizaje de la selección iraní el domingo en suelo mexicano tuvo efectos paliativos en un torneo sacudido por problemas geopolíticos, críticas a los altos precios de las entradas y la política antimigración de Donald Trump, entre otros.

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Pero las aguas no se han calmado por completo debido a las recientes protestas de maestros en la capital de México, una de las sedes del certamen junto a Estados Unidos y Canadá, a tres días de que la pelota empiece a rodar.

Desde la semana pasada, un grupo disidente del sindicato de educación ha realizado bloqueos de calles e incluso derribó estatuas alusivas a futbolistas en medio de reclamos por mejoras laborales. “Vamos a garantizar (...) que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo el lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

México ya tuvo otros días agitados en febrero, cuando su ejército mató al mayor capo del país, lo que derivó en una violenta retaliación narco. Además de las protestas, el país asumió desde el domingo el hospedaje de Irán en Tijuana. La ciudad fronteriza fue el plan B del Team Melli tras desistir de sentar base en Tucson, Estados Unidos, el país que lo atacó junto a Israel el 28 de febrero.

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El ataque desató una guerra en Oriente Medio que puso en duda la participación en Norteamérica 2026 del combinado iraní, que disputará sus tres partidos de la primera ronda en territorio estadounidense.

Messi, el más adelantado

En el aspecto deportivo tampoco reina la calma a tres días de que el primer Mundial de 48 selecciones y tres anfitriones suba el telón en el emblemático estadio Azteca, con el choque inaugural entre México y Sudáfrica.

Messi, Yamal y Neymar, tres de los mayores referentes de la pelota, sufrieron percances físicos en la recta final de la temporada que han puesto en entredicho sus presencias cuando Argentina, España y Brasil comiencen a pugnar por una nueva Copa del Mundo.

El más reciente capitán en alzar el codiciado trofeo parece el más adelantado en su proceso de sanación con miras a disputar su sexto y seguramente último Mundial.

Messi, de 38 años, entrena desde la semana pasada con los vigentes campeones mundiales y el sábado incluso estuvo en el banco en la victoria 2-0 ante Honduras en Texas, en el penúltimo amistoso de la Albiceleste antes de su estreno frente a Argelia el 16 de junio.

Los hombres de Lionel Scaloni tendrán su último encuentro de fogueo este martes contra Islandia en Auburn, Alabama (22:00, hora paraguaya(, donde se espera que el 10 tenga minutos para llegar aceitado a la defensa del título, tras padecer una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo a finales de mayo.

“No estamos al ciento por ciento con muchos jugadores. Tenemos un partido más para poder sacar conclusiones”, dijo Scaloni tras derrotar a los centroamericanos.

¿Día D?

Visitante asiduo de las enfermerías, Neymar puede tener este lunes un Día D con una Canarinha que bautizará a Carlo Ancelotti como entrenador mundialista en el desafiante debut ante Marruecos el sábado en el MetLife Stadium, sede de la final del 19 de julio.

Está previsto que el heredero del dorsal inmortalizado por Pelé se someta durante la jornada a una resonancia para establecer la evolución de una dolencia muscular en la pantorrilla derecha presentada el mes pasado.

“Neymar está haciendo un excelente trabajo individual, hará una resonancia y si todo sale bien entrenará con el grupo” esta semana, avisó Carletto el viernes.