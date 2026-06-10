Cuando la Copa del Mundo se convierte en una cuestión de familia

La expansión de la Copa del Mundo de 2026 a 48 selecciones pondrá en escena un complejo entramado de historias humanas. Más allá de los planteamientos tácticos y la infraestructura, el certamen funcionará como un reflejo de las decisiones de identidad a través de varios vínculos familiares que se repartirán por los campos de juego.

El contraste entre compartir un mismo vestuario o enfrentar al propio apellido desde bandos opuestos ofrece una lente singular para observar cómo el fútbol internacional combina la trayectoria profesional, los marcos de elegibilidad y las herencias afectivas.

Mismo vestuario, mismo objetivo: Los bloques de Francia y Curazao

Para algunas familias, la cita mundialista representará la consolidación de un camino recorrido en común. El caso de mayor repercusión en la élite europea lo protagonizan Lucas y Theo Hernández. Ambos defensas volverán a coincidir en la convocatoria de la selección de Francia, aunque sus presentes de club corren por vías distintas: Lucas se mantiene en el Paris Saint-Germain, mientras que Theo compite en el fútbol de Arabia Saudí con la camiseta de Al-Hilal. Para ellos, el torneo supone la oportunidad de buscar la gloria internacional desde el mismo lado de la trinchera.

En una escala diferente, pero con un impacto histórico superior para su federación, la selección de Curazao afrontará su debut absoluto en los Mundiales sostenida por otra pareja de hermanos. Leandro y Juninho Bacuna, con un amplio recorrido en el fútbol inglés y neerlandés, se erigen como las caras más visibles del combinado caribeño. Su presencia en la lista definitiva trasciende la anécdota familiar, dado que ambos resultaron fundamentales para que el equipo lograra una clasificación sin precedentes.

Banderas opuestas: Identidad, elecciones y apellidos cruzados

La globalización del fútbol también generará escenarios donde el lazo sanguíneo no garantiza una bandera común, obligando a los futbolistas a optar por proyectos nacionales distintos debido a sus raíces multiculturales.

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El foco mediático principal se posará sobre Nico e Iñaki Williams. Tras formarse en la misma estructura, sus caminos internacionales se separaron definitivamente: el menor, Nico, optó por representar a España y consolidarse como uno de los atacantes más desequilibrantes de Europa, mientras que Iñaki nació futbolísticamente para defender a Ghana, el país de origen de sus padres, donde se ha asentado como el referente de área del conjunto africano.

Una disyuntiva similar atraviesa a la familia Doué. Désiré Doué acude al torneo tras asentarse como una de las realidades emergentes del fútbol francés, mientras que su hermano, Guéla Doué, optó por la federación de Costa de Marfil, combinado con el que viene de sellar el pasaporte mundialista en las fases previas.

El fenómeno de las selecciones divididas alcanza su punto más singular con Brian Brobbey y Derrick Luckassen, dos hermanos nacidos en Ámsterdam que ni siquiera compartirán el apellido en las actas oficiales. Brobbey, atacante consolidado en la selección absoluta de los Países Bajos, mantendrá su fidelidad al esquema neerlandés. Por el contrario, su hermano Derrick adoptó el apellido materno (Luckassen) y decidió representar a Ghana, combinado con el que debutó internacionalmente en marzo de este año.

En una línea de retorno a las raíces, pero compartiendo los mismos colores, se encuentra el caso de Laros y Deroy Duarte. Ambos futbolistas nacieron en los Países Bajos, donde desarrollaron sus carreras profesionales; sin embargo, tomaron la determinación de representar internacionalmente a la tierra de sus ancestros. Los hermanos Duarte lograron la hazaña de clasificar y jugarán juntos la Copa del Mundo con la selección de Cabo Verde y marca una página histórica para su familia.

Por último, los hermanos Souttar personificarán la dispersión geográfica absoluta de este torneo. John Souttar defenderá los intereses de Escocia, encuadrada en el exigente Grupo C junto a Brasil y Marruecos, mientras que Harry Souttar competirá bajo la disciplina de la selección de Australia, rival de Paraguay en la última fecha del Grupo D, extendiendo el mosaico familiar a dos confederaciones totalmente distintas.

La baja de última hora que frustró la historia de los gemelos Timber

El componente dramático de estas coberturas familiares lo aportó la sanidad de la selección de los Países Bajos. El cuerpo técnico liderado por Ronald Koeman tenía la firme intención de alinear a los gemelos Jurrien y Quinten Timber en la cita mundialista. Sin embargo, el destino médico truncó la posibilidad de verlos juntos sobre el césped.

Jurrien Timber, defensor del Arsenal, arrastró molestias físicas que finalmente se confirmaron como una lesión en la ingle en la antesala del torneo. Al no recuperarse a tiempo, fue desconvocado por el seleccionador, quien citó de urgencia a Lutsharel Geertruida para ocupar su lugar. De este modo, Quinten Timber asumirá la representación familiar en solitario, cerrando la opción de registrar una de las postales más esperadas de la Copa del Mundo.

La selección paraguaya también pudo haber tenido a dos hermanos vistiendo la camiseta albirroja en la gran cita con la presencia de los mellizos Óscar y Ángel Romero. Ambos futbolistas llegaron a formar parte de la lista preliminar de 55 reservados por el entrenador Gustavo Alfaro; sin embargo, las decisiones estratégicas finales determinaron que ni Ángel Romero, actualmente en Boca Juniors, ni Óscar Romero, jugador de Huracán, lograran integrar la nómina definitiva de 26 seleccionados para disputar el torneo.