Fiesta completa para México con victoria en el inicio del Mundial 2026

Estreno victorioso de México, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, que desde el inicio estableció una superioridad sobre Sudáfrica, al que venció por 2-0, por el Grupo A, completado por Corea del Sur y República Checa.

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Avisó Raúl Jiménez con un potente disparo bloqueado por Ronwen Williams. Los ataques locales siguieron hasta que una presión en ataque se hizo efecto para la anotación del colombo-mexicano Julián Quiñones, quien milita en el Al-Qadisiyah saudí.

La respuesta sudafricana no fue la esperada, por lo que el seleccionado norteamericano pudo administrar los tiempos, intentando lógicamente aumentar la ventaja con un juego de mayor volumen.

Una primera parte por demás tranquila para los verdes se cerró con números positivos en ítems como posesión de balón, remates al arco, precisión en los pases y demás. El marcador ajustado al desarrollo del encuentro.

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En los minutos iniciales de la complementaria, Brian Gutiérrez recibió una pelota profunda y en el semicírculo del área recibió la infracción de Sphephelo Sithole, quien fue expulsado por DOGSO, al impedir una posibilidad manifiesta de gol.

Con la superioridad numérica y el marcador favorable, el elenco dirigido por Javier Aguirre actuó con una tranquilidad aún mayor, frente a un rival que si con 11 no pudo equilibrar las acciones, con 10 tenía menos chances de dar pelea en el estreno mundialista.

La segunda anotación mexicana llegó mediante un testazo de Raúl Jiménez tras una gran asistencia de Roberto Alvarado.

En los tramos culminantes, Sudáfrica quedó con 9, con la roja directa recibida por Themba Zwane tras un golpe sobre Alvarado, tipificado como agresión.

En periodo de recuperación, México quedó con 10 con la expulsión de César Montes al cortar con falta un avance prometedor de Khuliso Mudau.

El conjunto dueño de casa pudo configurar una clara victoria que constituye un inmejorable estreno mundialista.

En la segunda fecha, México jugará el jueves 18 contra Corea del Sur, en Guadalajara, a las 22:00, hora paraguaya, en tanto que Sudáfrica lidiará con República Checa ese mismo día, en Atlanta, a las 13:00.

Los detalles del partido

Estadio: Azteca. Árbitro: Wilton Sampaio. Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (brasileños). Cuarto y quinto árbitros: Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo (paraguayos). VAR: Nicolás Gallo (colombiano). AVAR: Juan Lara (chileno). Apoyo VAR: Jerome Brisard (francés).

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez (66’ Luis Chávez) y Álvaro Fidalgo (66’ Gilberto Mora); Julián Quiñones (79’ Alexis Vega), Raúl Jiménez (76’ Armando González) y Roberto Alvarado. D.T.: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba (77’ Oswin Appollis), Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi y Khuliso Mudau; Ime Okon; Teboho Mokoeka, Sphephelo Sithole; Jayden Adams (61’ Themba Zwane); Lyle Foster (56’ Thalente Mbatha) y Iqraam Rayners (77’Evidence Makgopa). D.T.: Hugo Broos.

Goles: 8’ Julián Quiñones y 66’ Raúl Jiménez (M). Amonestados: 17’ Teboho Mokoena y 74’ Nkosinathi Sibisi (S); 23’ Brian Gutiérrez (M). Expulsados: 49’ Sphephelo Sithole y 83’ Themba Zwane (S); 91′ César Montes (M), los tres con roja directa. Tiros de esquina: México 3-Sudáfrica 1.