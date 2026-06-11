Mauricio Pochettino: “Tenemos que dar lo mejor y la mejor forma de hacerlo es sentirse libre”

La cuenta regresiva llegó a su fin para el gran anfitrión. El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, aguarda con máxima expectación el debut en el Mundial 2026 contra Paraguay este viernes, liderando un vestuario que cuenta las horas para transformar la enorme expectativa del entorno en una energía poderosa sobre el terreno de juego.

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El entrenador compareció ante los medios de comunicación a solo 24 horas de la cita que abrirá de manera oficial la actividad en el Grupo D, una zona sumamente competitiva en la que también han sido emparejados los combinados de Australia y Turquía. “Estamos muy motivados y muy ilusionados de que llegue el momento. Estamos preparados”, indicó el estratega durante la conferencia de prensa.

Para Pochettino, la clave del encuentro de este viernes pasará por el manejo de las emociones y el aspecto mental, asegurando que “lo importante es transformar toda esta expectativa en energía”. Sabe que el marco en las tribunas será ensordecedor y confía plenamente en el apoyo masivo del público local. “Nuestros hinchas van a estar con nosotros. Ya lo vivimos en los últimos partidos ante Senegal y Alemania, donde la hinchada estuvo increíble y así será en Los Ángeles” , manifestó el exentrenador del Espanyol, Southampton, Tottenham, París Saint Germain y Chelsea.

Más allá de la demostración de fuerza, la rigurosa preparación y la mentalidad ganadora que ha impregnado en los futbolistas anfitriones, Pochettino confía en que el debut de sus dirigidos contra la escuadra sudamericana también sirva para conectar con la esencia lúdica del deporte. “Al fin y al cabo es un juego, ¿no? Tenemos que disfrutar el partido. Tenemos que dar lo mejor y la mejor forma de hacerlo es sentirse libre” , sentenció con firmeza.

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Bielsa contra el pragmatismo: un duelo de escuelas opuestas

El choque de este viernes en el banco ofrecerá un condimento magnético para los amantes de la pizarra táctica. Ambos directores técnicos comparten el denominador común de ser argentinos, pero se estrenarán en esta cita con escuelas futbolísticas que se encuentran en las antípodas.

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Mientras Mauricio Pochettino se formó bajo la estricta y ofensiva doctrina de Marcelo Bielsa en Newell’s Old Boys, su compatriota Gustavo Alfaro representa la máxima expresión del pragmatismo puro. La Albirroja llega con una metodología centrada rigurosamente en la solidez defensiva, un orden estricto de las líneas de juego y una altísima eficacia en las transiciones de contragolpe y las jugadas a balón parado.

El escenario para este choque de estilos será inmejorable. Estados Unidos tendrá su debut mundialista en 2026 como país anfitrión contra la Albirroja en un encuentro previsto para las 18:00 hora local (22:00 de Paraguay) en el espectacular Estadio de Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, que lucirá un lleno absoluto con su capacidad para 70.000 espectadores.