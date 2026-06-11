México vs. Sudáfrica hoy, Mundial 2026: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo?

Señoras y señores, comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica disputan hoy el primer partido de la Copa del Mundo, la primera en tres países y con 48 selecciones. Norteamericanos y africanos juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
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El estreno del certamen más importante de selecciones tiene presencia paraguaya: Juan Gabriel Benítez es cuarto árbitro, mientras que Eduardo Cardozo, quinto juez. No te pierdas la transmisión de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
México vs. Sudáfrica: ¿A qué hora juega hoy en Paraguay?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 15:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 20:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
México vs. Sudáfrica: ¿Dónde ver hoy por TV en Paraguay?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22