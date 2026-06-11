Mundial de Fútbol
11 de junio de 2026 a la - 09:33

México vs. Sudáfrica hoy, Mundial 2026: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo?

Trofeo dorado de la Copa Mundial sostenido por dos manos, con fondo difuso sugiriendo un ambiente festivo.
El trofeo de la Copa del Mundo. FIFA Media

México y Sudáfrica juegan el primer partido del Mundial 2026. Conozca la hora y en qué canal ver el partido.

Por ABC Color

Señoras y señores, comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica disputan hoy el primer partido de la Copa del Mundo, la primera en tres países y con 48 selecciones. Norteamericanos y africanos juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

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El estreno del certamen más importante de selecciones tiene presencia paraguaya: Juan Gabriel Benítez es cuarto árbitro, mientras que Eduardo Cardozo, quinto juez. No te pierdas la transmisión de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

México vs. Sudáfrica: ¿A qué hora juega hoy en Paraguay?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una conferencia de prensa.
El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una conferencia de prensa.

México vs. Sudáfrica: ¿Dónde ver hoy por TV en Paraguay?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

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