México vs. Sudáfrica hoy, Mundial 2026: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo?

Señoras y señores, comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica disputan hoy el primer partido de la Copa del Mundo, la primera en tres países y con 48 selecciones. Norteamericanos y africanos juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

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El estreno del certamen más importante de selecciones tiene presencia paraguaya: Juan Gabriel Benítez es cuarto árbitro, mientras que Eduardo Cardozo, quinto juez. No te pierdas la transmisión de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

#AnchoAmericano | ATAJA GILL 🧤@GuilleDoma cuenta que Orlando Gill será el arquero titular de Paraguay en el debut mundialista 🇵🇾



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México vs. Sudáfrica: ¿A qué hora juega hoy en Paraguay?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

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Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

México vs. Sudáfrica: ¿Dónde ver hoy por TV en Paraguay?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22