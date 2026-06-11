Wataru Endo se baja del Mundial a tres días del debut y anuncia su retiro de la selección

El Mundial de Norteamérica se queda sin una de sus grandes figuras asiáticas. A solo tres días del esperado debut de Japón contra Países Bajos, el mediocampista y capitán de los Samuráis Azules, Wataru Endo, ha causado baja definitiva del torneo al no recuperarse a tiempo de una lesión en el pie. La noticia llegó acompañada de un golpe aún más duro para la afición: su retiro definitivo del fútbol internacional.

El centrocampista del Liverpool se encontraba concentrado con el plantel en Nashville, Tennessee, pero los dolores en su pie derecho lo obligaron a dar un paso al costado. En su lugar, el seleccionador japonés ha convocado de urgencia a Shuto Machino, delantero del Borussia Mönchengladbach.

A sus 33 años, el histórico líder nipón utilizó sus redes sociales para volcar su sentir y, al mismo tiempo, enviar un mensaje lleno de optimismo para lo que viene en el Grupo F, donde Japón se medirá ante los neerlandeses, Túnez y Suecia. “Sin duda llegará un momento en el futuro en el que Japón gane el Mundial. Así que creamos en ello y apoyemos al equipo” , escribió Endo en su cuenta de X (antes Twitter). “Unamos la fuerza de Japón para que ese momento pueda ocurrir en este torneo en Norteamérica” .

El calvario de la lesión

El origen de este amargo desenlace se remonta a febrero, durante un partido entre el Liverpool y el Sunderland. Aunque Endo encendió las alarmas de esperanza el pasado 31 de mayo al jugar 45 minutos en la victoria amistosa 1-0 ante Islandia, la realidad física se impuso. Tras ser sustituido en el descanso de aquel encuentro, el capitán no pudo completar ni una sola sesión de entrenamiento durante la posterior concentración en México.

A pesar del dolor de perderse la cita mundialista, el futbolista del Liverpool se mostró en paz con su esfuerzo: “He hecho todo lo que estaba en mis manos desde que sufrí la lesión, así que no me arrepiento de nada” , declaró Endo.

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“Por supuesto que me frustra no poder jugar en este Mundial. Pero, más allá de eso, me enorgullece haber podido capitanear este equipo desde el Mundial de Qatar y haber contribuido a convertirlo en un grupo donde resulta natural afirmar que nuestro objetivo es ganar la Copa del Mundo”, expresó el nipón.

El fin de una era dorada

Wataru Endo cierra un ciclo brillante con la camiseta nacional, tras haber debutado en 2015. Se despide con una hoja de ruta impecable: 73 partidos internacionales y cuatro goles.

El mediocampista fue pieza clave en las convocatorias de Rusia 2018 y Catar 2022, siendo este último el escenario donde grabó su nombre en la historia al liderar las épicas victorias contra potencias como Alemania y España. Hoy, el gran capitán pasa el testigo, pero se queda como el hincha número uno. “A partir de ahora, apoyaré a Japón como un aficionado más” .