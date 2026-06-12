Mundial 2026: Corea del Sur vence a República Checa 2-1 en el grupo A

Corea del Sur venció este jueves 2-1 a República Checa en un intenso encuentro que alcanzó picos de emoción en la parte complementaria del segundo partido del Grupo A del Mundial 2026, en el estadio de Guadalajara.

El onceno surcoreno se impuso con goles de Hwang Inbeom (67′) y de Oh Hyeongyu (80′), mientras que el descuento de los europeos estuvo a cargo del capitán del equipo checo Ladislav Krejci (59′).

Liderato compartido

Con este triunfo, la selección asiática iguala a México en lo alto de la clasificación del Grupo A, ambos con 3 puntos, luego de que el Tri derrotase por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en el Azteca de Ciudad de México.

Detalles del partido

Estadio: Akron (Zapopan, Guadalajara, México) Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egipto) Asistentes: Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha (egipcios) Cuarto árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica) VAR: Mahmoud Ashour (Egipto) AVAR: Joe Dickerson (EE.UU.) Apoyo VAR: Marco Di Bello (Italia)

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom (84’ Kim Jin-gyu), Paik Seung-ho (84’ Park Jin-seob), Lee Tae-seok (69’ Eom Ji-sung); Lee Kang-in, Lee Jae-sung (62’ Hwang Hee-chan); Son Heung-min (c) (69’ Oh Hyeon-gyu). D.T.: Hong Myung-bo.

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República Checa: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí (c); Vladimír Coufal, Tomáš Souček, Alexandr Sojka (84’ Mojmír Chytil), Jaroslav Zelený; Lukáš Provod (63’ Michal Sadílek), Pavel Šulc (63’ Adam Hložek); Patrik Schick (63’ Tomáš Chorý). D.T.: Miroslav Koubek.

Goles: 59’ Ladislav Krejčí (Rep. Checa), 67’ Hwang In-beom (Corea del Sur), 80’ Oh Hyeon-gyu (Corea del Sur).