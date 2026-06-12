Nagelsmann: la mejor racha en 46 años y prueba de fuego del Mundial

Ya no hay términos medios. Casi tres años después de asumir el cargo, en setiembre de 2023, con 33 encuentros ya jugados a sus órdenes (21 victorias, seis empates y seis derrotas), Julian Nagelsmann viene al Mundial 2026, con el equipo de Alemania ya armado y estructurado como pretende.

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Diez de sus jugadores jugaron el primer encuentro de Nagelsmann y estarán ahora en el Mundial 2026: Florián Wirtz, Leroy Sané, Jamal Musiala, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Oliver Baumann, Malick Thiaw, David Raum, Leon Goretzka y Kai Havertz.

Alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024, doblegada en la prórroga por España, y las semifinales de la Liga de Naciones 2025, superada 2-1 por Portugal en la Final a Cuatro de hace un año.

Derrotado también por Francia en el duelo por el tercer puesto de esa competición, por 2-0, y a la vuelta a la acción en septiembre por Eslovaquia, por 2-0, Alemania no ha vuelto a perder desde el 4 de setiembre de 2025.

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Solo gana desde entonces: 3-1 y 1-0 a Irlanda del Norte, 4-0 y 2-0 a Luxemburgo, 6-0 como revancha ante Eslovaquia, 4-3 a Suiza, 2-1 a Ghana, 4-0 a Finlandia y el último 2-1 a Estados Unidos, con el que culminó su puesta a punto.

Aún faltan detalles. Los afina Nagelsmann junto a su cuerpo técnico para trasladárselo a sus futbolistas para que no se escape nada cuando enfrente a Curazao en el debut del próximo domingo (14:00, hora paraguaya), pero también cuando aparezcan en su camino tanto Costa de Marfil, en la segunda cita el 20 de junio, como Ecuador, en la tercera el día 25.Serán muchos más exigentes que su adversario del estreno.

En su hoja de ruta, la posición y el espacio de los jugadores bajo “alta presión” es una de las cuestiones que trabaja el técnico hacia su debut. “Aún podemos mejorar ahí. Y tenemos que aprovechar nuestra buena ocupación en el último tercio aún más eficazmente para conseguir ocasiones claras”, apunta el preparador alemán.

También enfoca a otras circunstancias, también por la influencia de factores externos al fútbol en sí mismo. “Tenemos que prepararnos para diferentes situaciones de juego. Si jugamos en Nueva York a 40 grados, no podemos atacar durante 90 minutos. Cuando defendemos alto, tienes que hacerlo con el cien por cien de intensidad. Si no, nos replegaremos. Tenemos que encontrar un buen punto medio”, avisó el entrenador de 38 años.

Ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022, Alemania fue más allá de la fase de grupos. Una anomalía que debe subsanar ahora en Estados Unidos, México y Canadá. Sabe que no es favorita, pero también que es capaz de compararse con cualquiera de ellas, más aún con la racha con la que aparece en el Mundial.

La secuencia de nueve triunfos es irrepetible en ‘Die Mannschaft’ desde hace 46 años, de 1979 a 1980, con Jupp Derwall como seleccionador al frente del equipo alemán. Entonces, del 2 de mayo de 1979 al 14 de junio de 1980, la selección alemana encadenó doce victorias. Fue la última vez que llegó a las nueve actuales y más allá. No lo emuló Hansi Flick, que se quedó en ocho en sus primeros encuentros como seleccionador, o Joachim Low o Berti Vogts, frenados cuando llegó la séptima.