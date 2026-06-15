Bélgica esquiva el fiasco ante Egipto del cumpleañero Mohamed Salah

Bélgica caminaba directo hacia el abismo en su estreno mundialista, pero la resiliencia tiene nombre propio: Romelu Lukaku. En apenas 14 segundos sobre el césped del estadio Lumen de Seattle, en el minuto 66, el máximo goleador histórico de los ‘Diablos Rojos’ acudió al rescate de su país.

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Con una potencia descomunal en una temporada aciaga —marcada por 44 partidos de baja por lesión entre el Nápoles y su selección—, Lukaku se lanzó con todo a por su primer balón y forzó el definitivo 1-1, cuando el egipcio Hany, apurado en la pugna, terminó marcando en propia puerta.

El empate maquilla un debut gris de la Bélgica de Rudi García, que revivió los fantasmas y la inestabilidad de épocas pasadas bajo el sofocante calor de Seattle. Egipto leyó muchísimo mejor el partido desde el pitido inicial, mostrando una intensidad y una claridad táctica que desarbolaron por completo el planteamiento europeo durante toda la primera mitad.

Salah celebra su cumpleaños con asistencia; Courtois evita el desastre

El peligro africano llevó la firma de su gran estrella. Mohamed Salah, que celebraba sobre el césped su trigésimo cuarto cumpleaños, frotó la lámpara desde la banda derecha. El extremo del Liverpool oteó el horizonte y filtró un pase milimétrico hacia Emam Ashour, futbolista del Al Alhy. El movimiento de fuera hacia adentro del atacante abrió una grieta irreparable en la zaga belga, culminando la acción con un derechazo inapelable que batió a Thibaut Courtois.

Si Bélgica se marchó al descanso con una desventaja mínima, fue única y exclusivamente por el portero del Real Madrid. Courtois, que medita si este Mundial será su última función con la selección, sostuvo a los suyos con una mano milagrosa abajo, junto al palo largo, tras un disparo cruzado de Zico que ya se cantaba como el segundo tanto egipcio.

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Mientras el portero brillaba, las grandes apuestas ofensivas de Bélgica se diluían. Jeremy Doku pecó de individualista, perdiéndose en regates estériles por ambas bandas, y Leandro Trossard estuvo muy lejos del nivel que acostumbra exhibir en el Arsenal.

De Bruyne remó solo hasta la entrada de la ‘Bestia’

Sin socios en la creación, Kevin de Bruyne tuvo que multiplicar sus esfuerzos. El centrocampista del Manchester City personificó el único argumento futbolístico de los europeos, estrellando incluso un sensacional lanzamiento de tiro libre directo contra el poste, en lo que había sido la única ocasión real de su equipo hasta la reanudación.

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Bélgica mejoró en el segundo tiempo, adelantando líneas y haciendo dudar a una selección de Egipto que apostó todas sus cartas al contragolpe. Con el partido en el filo de la navaja, Rudi García llamó a Lukaku. El atacante ni siquiera necesitó tocar la pelota para cambiar el destino del grupo; su mera presencia física intimidó a la zaga rival justo antes de la pausa de hidratación. En el tramo final, e incluso con el barcelonista Hamza Abdelkarim ya sobre el césped sustituyendo a Salah, Bélgica rondó la victoria con un cabezazo de Mechele, firmando un empate que sabe a poco pero que frena una caída libre.

Ficha técnica:

Árbitro: Ramon Abatti (Brasil). Asistentes: Danilo Manis (Brasil) y Rafael Alves (Brasil). Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú). VAR: Juan Soto (Venezuela). AVAR: Leodán González (Uruguay).

Bélgica (1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (Raskin, minuto 56); Tielemans, Onana (De Cuyper, minuto 56); Trossard, De Bruyne (Vanaken, minuto 86), Doku (Fernández-Pardo, minuto 86); De Keteleare (Lukaku, minuto 66).

Egipto (1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy (Adel, minuto 89), Fatouh (Hafez, minuto 89); Attia, Lashin; Zico (Zizo, minuto 76), Salah (Abdelkarim, minuto 76), Ashour; Marmoush.

Goles: 0-1, minuto 19: Ashour. 1-1, minuto 66: Hany, en propia puerta.

Árbitro: Ramon Abatti (Brasil). Amonestó con tarjeta amarilla al belga Castagne (minuto 14) y a los egipcios Attia (minuto 13) y Fatouh (minuto 34).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del grupo G, disputado en el estadio Lumen de Seattle ante unos 60.000 espectadores.