Chalobah sustituye a Livramento en el plantel de Inglaterra

La decisión del seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, vuelve a dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, una de las ausencias más llamativas de la convocatoria inglesa, pese a la baja de Tino Livramento, que juega de lateral derecho, misma demarcación que el jugador del Real Madrid.

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Livramento, de 23 años, se lesionó durante un entrenamiento el pasado domingo y las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron que no podrá participar en la competición, según informó la Federación Inglesa en un comunicado.

Inglaterra debuta este miércoles frente a Croacia en Dallas (17:00, hora paraguaya) y la normativa de la FIFA permite sustituir a un jugador de campo lesionado hasta 24 horas antes del primer encuentro del torneo.

Trevoh Chalobah, defensa del Chelsea de 26 años, viajará en las próximas horas a Estados Unidos para incorporarse a la concentración inglesa en Kansas City, aunque no estará disponible para el encuentro contra Croacia, ya que el resto del equipo se desplazó este martes a Dallas para preparar el estreno mundialista.