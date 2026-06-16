Contundente Noruega golea a Irak, con doblete de su astro Erling Haaland

Hubo correspondencia al favoritismo de la selección noruega sobre la iraquí, para que el Mundial 2026 viera otro partido con importante caudal de conversiones, con goleada final de los europeos por 4 goles contra 1.

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En la primera etapa del juego entre Irak y Noruega, las alternativas fueron cambiantes y con los iraquíes que propusieron en ataque, nivelando la balanza con la mayor potencia física vikinga.

Reprisando algunas inocentadas en la defensa como algunas selecciones con menor experiencia lo hicieron en este mundial, y con ocasiones fallidas frente a la portería vikinga, los asiáticos fueron sucumbiendo ante la contundencia y mayor resto físico de los noruegos.

En la segunda fecha del Grupo I, Irak se enfrentará a Francia este lunes 22, en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos, desde de las 18:00 de Paraguay, mientras que Noruega medirá fuerzas con Senegal también el mismo día, en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, en los Estados Unidos, a partir de las 21:00.

Detalles del partido

Estadio: Boston de Foxborough-Massachusetts (Estados Unidos). Árbitro: Pierre Atcho. Asistentes: Boris Ditsoga y Amos Abeigne (gaboneses). Cuarto árbitro: Amin Mohamed. Quinto árbitro: Mahmoud Abouelregal (egipcios). VAR: Guillermo Pacheco (mexicano). AVAR: Hamza El Fariq (marroquí). SVAR: Jarred Gillett (inglés).

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Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali (73′ Mustafa Saadoon), Zaid Tahseen, Akam Hashim y Merchas Doski; Ibrahim Bayesh (78′ Mohanad Ali), Amir Alammari, Zaid Ismael (59′ Zidane Iqbal); Ali Alhamadi (59′ Marko Farji), Ali Jasim (73’ Ahmed Qasem) y Aymen Hussein. D.T.: Graham James Arnold.

Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe (73′ Leo Ostigard) y Torbjörn Heggem; Sander Berge, Martín Odegaard (81’ Patrick Berg), Fredrik Aursnes (73′ Kristian Thorstvedt); Alejandro Sorloth (73′ Oscar Bob), Erling Haaland, Antonio Nusa (73’ Andreas Schjelderup) y Julian Ryerson. D.T.: Stále Solbakken.

Goles: 39’ Aymen Hussein (I); 29’ y 43′ Erling Haaland; 76’ Leo Ostigard, 90+7 Kristian Thorstvedt (N).

Amonestado: 86’ Zaid Tahseen (I).