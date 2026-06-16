Irán y Nueva Zelanda se pasan la mano en Los Ángeles

Fue un encuentro de ida y vuelta donde las propuestas ofensivas y los desajustes defensivos terminaron sellando un vibrante reparto de puntos. El conjunto de Oceanía sorprendió temprano. Tras una combinación con Chris Wood, Elijah Just definió de gran manera para adelantar a los All Whites.

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Tras un aviso previo de Mehdi Taremi que pegó en el poste, el empate llegó luego de un balón filtrado de Ghoddos. Tras un rebote defensivo, Ramin Rezaeian la mandó a guardar desatando la locura iraní. Otra vez apareció Elijah Just para firmar su doblete y poner en ventaja a los neozelandeses, aprovechando una rápida recuperación en campo rival.

Los Príncipes de Persia reaccionaron rápido y, tras un gran centro al área, Mohammad Mohebi conectó un cabezazo perfecto que pegó en el larguero antes de entrar, sentenciando el marcador definitivo. El mexicano César Ramos fue el encargado de impartir justicia (tuvo una decisión difícil al no pitar un penal reclamado por Irán en el primer tiempo, respaldado por el VAR).

Con este resultado (y el empate 1-1 entre Bélgica y Egipto), las cuatro selecciones del grupo quedan igualadas con 1 punto, dejando la lucha por la clasificación totalmente abierta.

En la segunda fecha del Grupo G, Irán medirá fuerzas con Bélgica este domingo 21, en el SoFi Stadium Los Ángeles, en Inglewood-California, en los Estados Unidos, a partir de las 16:00 de nuestro país. Por su parte, Nueva Zelanda enfrentará a Egipto también el mismo día, en el BC Place de Vancouver, en Canadá, desde las 22:00.

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Detalles del partido

Estadio: SoFi Stadium Los Ángeles (Inglewood-California/Estados Unidos). Árbitro: César Ramos. Asistentes: Alberto Morin y Marco Bisguerra (mexicanos). Cuarto árbitro: Yusuke Araki. Quinto árbitro: Jun Mihara (japonenes). VAR: Erick Miranda (mexicano). AVAR: Fedayi San (suizo). SVAR: Bastian Dankert (alemán).

Irán: Alireza Beiranvand, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Arya Yousefi (ST Mehdi Ghayedi), Ali Nemati, Ramin Rezaeian, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi, Saman Ghoddos (65’ Ehsan Hajisafi), Mehdi Taremi (80’ Amirhossein Hosseinzadeh) y Shahriyar Moghanloo (53’ Ali Alipour). D.T.: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda: Max Crocombe, Tim Payne (77’ Callan Elliot), Michael Boxall, Liberato Cacace (68’ Ben Old), Finn Surman, Joe Bell, Marko Stamenic (90’+2 Tyler Bindon), Sarpreet Singh (90’+2 Jesse Randall), Elijah Just, Callum McCowatt (68’ Ryan Thomas) y Chris Wood. D.T.: Darren Bazeley.

Goles: 7’ y 54’ Elijah Just (NZ); 32’ Ramin Rezaeian y 64’ Mohammad Mohebbi (I). Amonestados: 89’ Ehsan Hajisafi (I); 0’ (). Tiros de esquina: Irán 4 - Nueva Zelanda 1.