Arabia Saudí estuvo al borde de la sorpresa frente a Uruguay

Los saudíes estuvieron al borde de emular lo realizado contra Argentina en debut de Qatar 2022, cuando se impuso a la albiceleste por 2-1, pero esta vez frente a Uruguay, en el Miami Stadium.

Lo cierto es que se dio en este Mundial 2026 otro debut sin victoria de una selección sudamericana, en el partido que Uruguay igualó 1-1 contra Arabia Saudí.

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En las otras participaciones sudamericanas, Paraguay cayó 4-1 contra EE.UU., Brasil igualó 1-1 contra Marruecos y Ecuador perdió 1-0 contra Costa de Marfil.

El team dirigido por el argentino Marcelo “Loco” Bielsa busca una mejor campaña que en el anterior mundial (Qatar 2022), cuando quedó eliminado en la fase de grupos.

El parejo juego entre Uruguay y Arabia Saudí se dio hasta las postrimerías del primer tiempo, cuando a los 41’ llegó el gol árabe, por intermedio del defensor Abdulelah Alamri, quien aprovechó el rebote que dio el veterano Fernando Muslera tras un cabezazo saudí, adelantándose al portero uruguayo para convertir el sorpresivo 1-0, con el que terminó la primera mitad.

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En la complementaria se vio otro juego, con un Uruguay dominante y Arabia Saudí totalmente a la defensiva, apostando a algunos ocasionales contraataques.

Los sudamericanos arrimaron peligro a la portería de la figura del encuentro, el portero Mohammed Al Owais, que salvó a la valla árabe en innumerables ocasiones, hasta que se dio la paridad uruguaya, que vino por parte del media punta oriental Maximiliano Araújo, a los 80’.

La conversión se produjo en forma similar al tanto de Arabia, luego que el arquero Al Owais diera rebote tras un tiro de cabeza, que aprovechó Araújo con remate preciso que se filtró por el palo del portero, para que Uruguay rescate el empate y encare con algo de optimismo el compromiso contra Cabo Verde.

A propósito de la siguiente fecha, los partidos de este grupo serán el 21 y 22 próximos.

España jugará contra Arabia Saudí el domingo 21 a las 18:00, y la celeste hará lo propio contra Cabo Verde en la medianoche del lunes 22.