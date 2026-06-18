Canadá habilitó a última hora al marfileño Elye Wahi tras el escándalo por supuestas apuestas

Novela con final feliz para Costa de Marfil en la antesala de la segunda fecha mundialista. El atacante de 23 años del Niza, que parecía sumarse a la lista negra de figuras africanas rebotadas por las autoridades norteamericanas, finalmente recibió el visado.

La confirmación oficial llegó este jueves a través de la Federación Marfileña de Fútbol (FIF): “Las autorizaciones necesarias para su entrada en el territorio canadiense se han obtenido”.

Una fuente cercana al futbolista ya había adelantado a la agencia AFP que el delantero estaba en condiciones de volar a Toronto. ¿El motivo de las trabas iniciales? Canadá exigió información complementaria sobre la situación legal de Wahi en Francia, donde quedó bajo la lupa por un presunto caso de apuestas deportivas amañadas.

Ante el revuelo, su abogada, Marie Dosé, salió al cruce argumentando que el jugador prestó declaración a fines de mayo durante “varias horas”, pero aclaró su estatus actual: “Elye Wahi no está procesado en este momento y no está por lo tanto sometido a ninguna limitación judicial”.

La sombra del amaño: ¿Por qué lo investiga la justicia francesa?

La alerta migratoria saltó debido a una investigación abierta en la Ligue 1 por una tarjeta amarilla sospechosa. La liga francesa de fútbol denunció formalmente a un jugador el pasado miércoles “por hechos susceptibles de señalar corrupción deportiva y estafa en banda organizada”.

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Desde el ámbito penal, la fiscalía de Marsella detalló a AFP: “que un jugador de fútbol profesional de 23 años y que disputaba la Ligue 1 fue interrogado el 29 de mayo de 2026”.

El procedimiento se dio “en el contexto de una investigación abierta en virtud de la jurisdicción interregional especializada en casos de estafa en banda organizada y en corrupción deportiva en banda organizada, encubrimiento y blanqueamiento”. Asimismo, las autoridades sumaron: “Tras su interrogatorio luego de la detención, fue puesto en libertad. La investigación continúa”, ratificando lo adelantado por el medio norteamericano The Athletic.

El partido de la discordia: El foco está puesto en el duelo del pasado 17 de mayo entre Niza y Metz. Ese día, Wahi vio la amarilla al minuto 36 por una falta sobre Salidou Sané, apenas cuatro minutos después de haberse salvado milagrosamente de otra amonestación tras una dura entrada a Bouna Sarr.

La postura de Costa de Marfil: Respaldo ciego a su joya

Pese al ruido mediático, la federación de los “Elefantes” desvinculó el conflicto del visado con la causa judicial y emitió un fuerte comunicado de soporte para el delantero que viene de ser titular en el debut frente a Ecuador (1-0): “En este momento, la FIFA no ha sido oficialmente informada de ningún proceso judicial o administrativo sobre él”.

La entidad cerró filas reafirmando “su apoyo” y “su confianza en un jugador que representa un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil”. Cabe recordar que Wahi, exinternacional juvenil con Francia, optó por la nacionalidad marfileña recién en marzo de este año. Tras el choque ante los germanos, el equipo cerrará la primera fase el 25 de junio en suelo estadounidense frente a Curazao.

El antecedente: Una aduana implacable con África

De haberle negado el ingreso, Wahi habría sido el segundo futbolista del torneo en sufrir el filtro canadiense. El primero fue el ghanés Thomas Partey (Villarreal), marginado de la Copa del Mundo por sus causas pendientes por violación y agresión sexual en el Reino Unido. Ghana intentó apelar la medida ante la justicia de Canadá, pero el visado fue rechazado y el volante se perdió el triunfo 1-0 ante Panamá.

El celo migratorio no es exclusivo de Canadá. Estados Unidos también viene aplicando mano dura en este Mundial 2026: rebotó a delegaciones completas de hinchas senegaleses y marfileños, y le prohibió la entrada al reconocido árbitro somalí Omar Artan —pese a tener sus papeles en regla— bajo el argumento de estar supuestamente “ligado a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas”.