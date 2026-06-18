La increíble cantidad de cervezas que consumieron los hinchas ingleses y croatas en el Mundial

Récord histórico: la marea humana que superó a la NFL

Los “sedientos” aficionados que acudieron a Arlington para presenciar el miércoles el encuentro de la primera jornada del grupo L del Mundial entre Inglaterra y Croacia se bebieron 45.349 cervezas en un bar cercano al estadio AT&T.

La impresionante cifra causó furor en el ámbito comercial de Texas. El famoso mega complejo gastronómico Texas Live! destacó que vendió más cervezas que lo que suele ser habitual en un partido de play off de los Dallas Cowboys. Las altísimas temperaturas registradas en la jornada fueron el detonante perfecto para que los seguidores de ambos seleccionados buscaran refugio en los locales comerciales con aire acondicionado mucho antes de que rodara la pelota.

Descontrol británico en Dallas

El fenómeno de la marea sedienta no se limitó a las inmediaciones del estadio. La presencia de los hinchas ingleses también se notó con fuerza en la ciudad de Dallas y, más concretamente, en The Londoner Pub.

Este local de clara inspiración británica se vio completamente desbordado por la pasión y la sed de los seguidores del conjunto de Los Tres Leones. Según los encargados del lugar, los fanáticos se bebieron 5.000 cervezas solo durante la noche del sábado, admitiendo además que fue una tarea sumamente complicada desalojarlos una vez que llegó la hora del cierre.