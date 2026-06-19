Brasil logra su primera victoria, con goleada incluída a Haití, en Filadelfia

Definitivamente Brasil dominó desde el inicio del partido y tuvo un mejor arranque que Haití. Tras una gran jugada individual de Vinicius Junior por la banda, su remate fue rechazado de forma floja por el arquero haitiano Johny Placide. En el rebote y luego una serie de desatenciones defensivas, Matheus Cunha mandó el balón al fondo de la red para abrir el marcador.

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Nuevamente Cunha, aprovechó un error en la salida de la defensa de Haití. Vinicius recuperó el balón y filtró un pase preciso al espacio para que el delantero del Manchester United, definiera cruzado con potencia para firmar su doblete.

El propio “Vini”, la gran figura de la primera mitad, aprovechó un pase en largo de Lucas Paquetá, ganó la carrera por velocidad y venció en el mano a mano al guardameta caribeño.

A pesar de que el juego colectivo de la Canarinha todavía genera ciertas dudas y no termina de brillar, la jerarquía individual y el vértigo de Vinicius liquidaron el encuentro en solo 45 minutos.

En la etapa complementaria, el ritmo del partido cayó drásticamente. Ancelotti movió el banco para dosificar los esfuerzos de sus futbolistas (dando minutos a Endrick y Martinelli) y el marcador ya no se movió del 3-0.

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En la tercera y última fecha del Grupo C, Brasil enfrentará a Escocia este miércoles 24, en el Hard Rock Stadium, de Miami Gardens-Florida, en los Estados Unidos, a partir de las 19:00 de Paraguay, mientras que Haití medirá fuerzas ante Marruecos también el mismo día, en simultáneo, en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta-Georgia, en los Estados Unidos, desde las 19:00.

Detalles del partido

Estadio: Lincoln Financial Field, de Filadelfia-Pensilvania (Estados Unidos). Árbitro: Alejandro Hernández. Asistentes: José Enrique Naranjo y Diego Sánchez (españoles). Cuarto árbitro: Sandro Schaerer. Quinto árbitro: Stephane De Almeida (suizos). VAR: Carlos Del Cerro Grande (español). AVAR: Willy Delajod (francés). SVAR: Mahmoud Ashour (egipcio).

Brasil: Alisson, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes (81’ Ederson Silva), Lucas Paqueta (64’ Gabriel Martinelli), Vinicius Junior (81’ Danilo Santos), Matheus Cunha (64’ Endrick) y Raphina (40’ Rayan). D.T.: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Plácide, Carlens Arcus (ST Dominique Simon), Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martín Experience, Jean-Kevin Duverne, Jean-Ricner Bellegarde (81’ Derrick Etienne), Danley Jean Jacques, Rubén Providence (71’ Lenny Joseph), Frantzdy Pierrot (ST Wilson Isidor) y Josué Casimir (62’ Louicius Deedson). D.T.: Sébastien Migne.

Goles: 23’ y 36’ Matheus Cunha y 45’+3 Vinicius Junior (B). Amonestados: 4’ Carlens Arcus, 45’+4 Frantzdy Pierrot y 72’ Danley Jean Jacques (H); 65’ Douglas Santos (B). Tiros de esquina: Brasil 4 - Haití 4.