México aprovechó un regalo insólito de Corea del Sur y es el primer clasificado a octavos del Mundial

Pelea táctica y fiesta en las tribunas

La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.

El encuentro, disputado bajo un cielo azul sin nubes, comenzó con una intensa presión del Tri que no lograba traducirse en peligro real. Pasados los primeros 10 minutos, el conjunto asiático logró equilibrar las acciones, provocando que ambos cuadros se anularan por completo en la mitad de la cancha.

A los 20 minutos llegó la primera gran emoción cuando Julián Quiñones conectó un certero cabezazo tras recibir un centro preciso, pero el guardameta Kim Seung Gyu controló el balón en lo que terminó siendo el único remate a puerta de toda la primera mitad. El color y el folclore se adueñaron de las gradas: los coreanos empujaban con su tradicional grito ‘Dae han min guk’ (nombre de su país), mientras que la marea verde local respondía con el ‘Cielito lindo’ y el ensordecedor ‘Sí se puede’. Tras la pausa de hidratación, Corea manejó mejor la posesión y tuvo su aproximación más clara en el minuto 45 con un tiro de Lee Kang Gin que contuvo Raúl Rangel.

El blooper del Mundial y el desahogo de Luis Romo

La paridad del encuentro se rompió de forma inesperada apenas arrancó el complemento. En el minuto 50, el delantero Raúl Jiménez sacó un disparo a puerta que parecía no llevar mayores complicaciones; sin embargo, el arquero Seung Gyu cometió un error garrafal al dejar el balón suelto y muerto dentro del área chica. Atento a la jugada, Luis Romo aceptó el regalo, tocó suavemente a puerta y puso el 1-0 definitivo.

Con la ventaja en el marcador, los hinchas mexicanos retomaron el ‘Cielito lindo’ en un coro masivo que bajaba desde los cuatro costados del estadio, mientras que los futbolistas asiáticos se volcaron por completo al ataque buscando salvar los papeles.

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Resistencia defensiva y boleto asegurado

En el tramo final, Corea buscó el empate con más orgullo que claridad ante un cuadro mexicano sumamente ordenado en la última línea. México pudo haber estirado la ventaja a los 75 minutos con otra aparición peligrosa de Raúl Jiménez. La última cuota de suspenso llegó en el minuto 87, cuando el arquero mexicano Raúl Rangel se plantó con seguridad y se quedó con un peligroso remate de Cho Gue Sung, sellando la suerte de un duelo decidido por un detalle.

Con este resultado, México llegó a seis puntos en la cima del Grupo A, sacándole tres unidades de ventaja a Corea del Sur y cinco a República Checa y Sudáfrica, selecciones que empataron este mismo jueves 1-1. En el cierre de la primera fase, programado para el próximo 24 de junio, México enfrentará a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca, mientras que Corea del Sur se jugará la vida ante Sudáfrica en Monterrey.