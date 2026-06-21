Australia, un rival incómodo que exigirá la mejor versión de Paraguay

El equipo dirigido por Tony Popovic llega fortalecido tras sus resultados anteriores y con una característica que históricamente ha distinguido a los “Socceroos”: la fortaleza física, el orden táctico y una enorme capacidad para aprovechar los errores del rival.

Para Gustavo Alfaro y sus dirigidos, la principal misión será neutralizar las virtudes australianas sin perder la identidad que permitió a la Albirroja recuperarse con la victoria sobre Turquía.

El peligro del juego aéreo

Uno de los mayores desafíos estará en las pelotas detenidas. Australia cuenta con una de las defensas más poderosas físicamente del torneo, encabezada por su capitán Harry Souttar, defensor de dos metros de altura que se convierte en una amenaza constante tanto en su propia área como en la rival.

Junto a Cameron Burgess y Alessandro Circati forman una zaga difícil de superar por arriba, motivo por el cual Paraguay podría apostar más por la circulación rápida y las asociaciones de Julio Enciso y Diego Gómez —si estuviera disponible— para romper líneas por abajo.

La velocidad de Irankunda

Otra de las armas más peligrosas del conjunto oceánico es Nestory Irankunda, uno de los futbolistas más explosivos del certamen.

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El extremo australiano destaca por su velocidad, potencia y capacidad para atacar los espacios en transiciones rápidas. Su presencia obliga a que los laterales paraguayos mantengan un equilibrio constante entre ataque y defensa para evitar quedar expuestos en los contragolpes.

Un mediocampo de mucha intensidad

Australia también se caracteriza por poblar la zona central con futbolistas de gran despliegue físico.

Jackson Irvine y Aiden O’Neill son piezas fundamentales para recuperar balones y activar rápidamente los ataques. La presión constante en el mediocampo busca provocar errores en la salida rival, aspecto que Paraguay deberá cuidar especialmente para evitar pérdidas comprometedoras.

Un rival que no necesita arriesgar

Otro factor importante es el contexto del grupo. Australia llega al partido con la ventaja de que el empate podría favorecer sus aspiraciones de clasificación.

Esto podría llevar al equipo de Popovic a adoptar una postura más conservadora, cediendo la iniciativa y esperando el error paraguayo para golpear mediante transiciones rápidas.

Las figuras australianas

Además de Souttar e Irankunda, Australia cuenta con futbolistas que atraviesan un gran momento.

Jackson Irvine aporta liderazgo y equilibrio en el mediocampo, mientras que el joven arquero Patrick Beach se ha consolidado como una de las revelaciones del torneo gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos.

A ellos se suman Connor Metcalfe, pieza clave en la generación de juego, y Jordan Bos, carrilero con permanente vocación ofensiva.

La clave para Paraguay

La Albirroja necesitará repetir la concentración y el sacrificio exhibidos frente a Turquía, pero agregando mayor control de balón y eficacia en los metros finales.

Evitar las pérdidas innecesarias, controlar las transiciones australianas y minimizar las jugadas de balón parado aparecen como aspectos fundamentales para que Paraguay pueda dar el paso definitivo hacia los octavos de final.

El partido promete ser una verdadera batalla táctica entre dos selecciones que saben competir y que llegarán con mucho en juego en la última jornada del Grupo D.