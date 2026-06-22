Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del lunes 22 de junio

La actividad de la Copa del Mundo norteamericana continúa este lunes con el desarrollo de la segunda fecha de la fase de grupos. Será una jornada que marcará la pauta en las zonas I y J, donde las selecciones llamadas a ser protagonistas buscarán marcar una tendencia definitiva en el torneo. La jornada de hoy destaca por la presentación en del campeón defensor y el subcampeón, dos de los máximos aspirantes a quedarse con la gloria.

Argentina busca mantener el trono y la medianoche define urgencias

La actividad del Grupo J se pondrá en marcha a las 14:00 (hora paraguaya) en la ciudad de Arlington. En ese escenario, la selección de Argentina, defensora del título, afrontará su segunda presentación tras un debut triunfal ante Argelia que contó con un triplete de Lionel Messi. El combinado albiceleste se medirá ante su par de Austria, que también llega con optimismo tras haber ganado en su estreno frente a Jordania. El encuentro contará con la conducción arbitral del colegiado egipcio Amin Mohamed Omar.

La acción de esta misma zona se reanudará en el cierre del día. A partir de las 00:00 (ya en la madrugada del martes 23 de junio), la ciudad de Santa Clara albergará el choque entre Jordania y Argelia. Se trata de un duelo crucial entre dos seleccionados que cayeron en sus respectivos estrenos y necesitan sumar para no quedar relegados. El arbitraje estará a cargo del esloveno Slavko Vinčić.

Francia quiere ratificar su chapa y Noruega expone su artillería

El Grupo I también tendrá continuidad este lunes con la presentación de dos elencos que ostentan un temible poder ofensivo. El primer turno de la zona será a las 18:00 en la sede de Philadelphia, donde la actual subcampeona del mundo, Francia, buscará hilvanar su segunda victoria tras haber iniciado su camino con un triunfo ante Senegal. Esta vez, Le Bleu se medirá ante Irak, combinado que debutó con una derrota. El arbitraje de este encuentro estará a cargo del canadiense Drew Fischer.

Finalmente, la acción de este grupo se completará en la sede de Nueva York / Nueva Jersey. A las 21:00, la selección de Noruega, liderada por el poderío goleador de Erling Braut Haaland, se enfrentará al representativo africano de Senegal. El conjunto escandinavo buscará revalidar lo hecho en el debut, mientras que los senegaleses intentarán recuperarse del tropiezo inicial sufrido ante Francia. El compromiso contará con la dirección arbitral del réferi brasileño Wilton Pereira Sampaio.

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Cronograma de partidos

14:00 — Argentina vs. Austria (Grupo J, Arlington)

Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egipto)

Transmisión: El Trece / GEN

18:00 — Francia vs. Irak (Grupo I, Philadelphia)

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Transmisión: El Trece / GEN

21:00 — Noruega vs. Senegal (Grupo I, Nueva York)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Transmisión: Popu TV / Unicanal

00:00 — Jordania vs. Argelia (Grupo J, Santa Clara)

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Transmisión: Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Popu TV