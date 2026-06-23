Cristiano Ronaldo agiganta su leyenda en el Mundial 2026

Portugal logró contra Uzbekistán su primera victoria en el Mundial 2026 que le permite encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final. El triunfo rojo fue holgado, por 5-0.

El buque insignia del seleccionado lusitano, Cristiano Ronaldo (41 años), fue el encargado de romper el cero con un fantástico tiro de media vuelta tras el pase de João Cancelo. Una definición digna de un crack para establecer el récord de marcar goles en seis mundiales seguidos.

En ventaja, el equipo europeo jugó aún más suelto. Dispuso un tiro libre en la cabecera del área. Mientras todos pensaban que el rematador iba a ser el “Bicho”, el ejecutor fue Nuno Mendes para ampliar la cuenta.

Los asiáticos llegaron al descuento con un “balazo” de Azizjon Ganiev que no subió al marcador por una falta previa sobre Cancelo sancionada mediante el VAR.

Del posible 2-1, al 3-0, a través de la estrella, Cristiano Ronaldo, quien señaló su doblete con un disparo cruzado, luego del pase de Bruno Fernandes.

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La complementaria tuvo la misma tónica. Portugal estiró la diferencia con un tiro de esquina desviado por Abduvokhid Nematov para batir su propio portal.

Fue un paseo lusitano, con Cristiano como figura, autor de un gol en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Qatar 2022 y dos en Norteamérica 2026.

La quinta conversión llegó en los pies de Rafael Leão, al enviar al ángulo un despeje corto.

En la tercera fecha, Portugal enfrentará el sábado a Colombia, en Miami, en tanto que Uzbekistán lidiará con República Democrática del Congo, en Atlanta. Los duelos en simultáneo, en el cierre del Grupo K, se iniciarán a las 20:30, hora paraguaya.

Detalles del partidos

Estadio: NRG, Houston. Árbitro: Jalal Jayed. Asistentes: Zakaria Brinsi y Mostafá Akarkad (terna de Marruecos). Cuarto y quinto árbitros: Abongile Tom y Zakhele Siwela (Sudáfrica). VAR: Leodán González (Uruguay). AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos). Soporte VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina).

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (ST Nelson Semedo), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha (83’ Rafael Leão), João Neves (76’ Bernardo Silva), Bruno Fernandes; João Félix (63’ Francisco Trincão), Cristiano Ronaldo y Pedro Neto (ST Francisco Conceição). D.T.: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Abduvakhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev (ST Khozhiakbar Alizhonov), Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov (93′ Ruslanbek Jiyanov); Odildzhon Khamrbekov (ST Akmal Mozgovoy), Otabek Shukurov (93 Sherzod Esanov), Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev (73’ Igor Sergeev) y Eldor Shomurodov. D.T.: Fabio Cannavaro.

Goles: 6’ y 39’ Cristiano Ronaldo, 17’ Nuno Mendes, 60’ Abduvokhid Nematov, en contra y 87’ Rafael Leão (P). Amonestados: 14’ Odiljon Khamrobekov (U) y 68’ Renato Veiga (P). Tiros de esquina: Portugal 3-Uzbekistán 2.