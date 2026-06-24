Argentina y el laberinto de Julián Álvarez

“La Araña” Julián Álvarez está concentrada en Kansas, en Estados Unidos, a las órdenes de Lionel Scaloni, pero sus palabras al término del duelo de Argentina contra Austria en Dallas, con triunfo por 2-0, récord de Lionel Messi -el más goleador de todos en la historia de los Mundiales- y clasificación de la Albiceleste, causaron de nuevo una vorágine en torno a su figura, su futuro y la forma en que el Barcelona insiste en su fichaje.

En el Atlético Madrid entienden que es parte de una estrategia del club azulgrana para forzar una posición del delantero para su salida. No fueron una sorpresa sus palabras. “Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, contestó el atacante a ESPN cuando fue preguntado el lunes por una posible salida del Atlético de Madrid durante este verano.

“¿Si hay algo bueno te vas?”, le preguntó el entrevistador. Y Julián Álvarez contestó: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. Todo apunta a que ese sueño, sin mencionar destino, es el Barcelona, detrás suyo desde hace meses, incluso con la temporada disputándose, pero también han transmitido su interés por él tanto el Real Madrid, directamente al Atlético tras el triunfo en las elecciones a la presidencia del club blanco de Florentino Pérez, como el Arsenal, rechazado en el pasado.

Elevada cláusula

Su elección cuesta 500 millones de euros. Es la cláusula de rescisión que tiene con el Atlético, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, por cuatro años más, tal y como firmo cuando fichó en el verano de 2024 desde el Manchester City a cambio de unos 95 millones de euros entre fijos y variables. La oferta del Barcelona hasta ahora llegó hace semanas a cien millones en plazos.

El Atlético ni la valoró. No está en venta. Ni va a negociar con los azulgranas. Eso fue a finales de mayo. Ahora, el Atlético ha reiterado su postura, más de tres semanas después, expresada de nuevo el día después de la proclamación pública de Julián Álvarez de su deseo de ser traspasado. “El Atleti no quiere transferir sus derechos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, dijo en declaraciones a EFE Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético Madrid.

“El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados”, señaló el gestor del Atlético y hasta el pasado marzo accionista mayoritario del club hasta la irrupción de Apollo como nuevo dueño de la entidad rojiblanca mediante la compra de un paquete accionarial mayoritario.

El Atlético no quiere vender al delantero, se remite a su cláusula millonaria y tampoco ve capacitado al club azulgrana para asumir esta operación. Sólo en dos ocasiones se han pagado más de 150 millones por un jugador en el fútbol mundial: 222 millones por Neymar, mediante el abono de la cláusula de rescisión precisamente al Barcelona en 2017, y 180 por Kylian Mbappé en el verano también de 2017 desde el Mónaco al PSG. Nada más. Ni nadie ha ido más allá.

El inicio de la competición está a un mes y tres semanas de distancia, el fin de semana del 15 y 16 de agosto en LaLiga EA Sports, pero la citación para la pretemporada con el Atlético de Madrid será antes, dependiendo de lo lejos que llegue en el Mundial 2026 con Argentina, con la que ha disputado los dos primeros choques, ambos como suplente, en las victorias ante Argelia y Austria. Queda verano y queda controversia. Y, a la vez, se añade la decisión del Atlético de Madrid de denunciar al Barcelona ante la FIFA por “negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido” , según expuso a EFE el mismo martes Miguel Ángel Gil Marín.

Ese periodo protegido, que se determina en función de la edad del jugador en el momento de la firma del contrato, abarca tres temporadas completas o tres años en el caso de jugadores de entre 23 y 28 años. Julián Álvarez tiene 26 y firmó hace dos cursos por el club rojiblanco, con 24, en el verano de 2024, con lo que no ha transcurrido ese tiempo establecido aún.

Para ese tipo de casos, el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA contempla que, “si teniendo en cuenta los hechos y las circunstancias individuales de cada caso, se puede establecer según el principio de ponderación de probabilidades que el nuevo club indujo a un jugador a romper un contrato durante el periodo protegido, se impondrá al nuevo club la prohibición de inscribir nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional, por dos periodos de inscripción completos y consecutivos”.