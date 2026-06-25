Ecuador tumba a Alemania y Beccacece exige respeto

Ecuador revivió cuando parecía sentenciado y lo hizo tumbando a un gigante. Tras un inicio tormentoso en el Mundial, la selección ecuatoriana tiró de orgullo en el MetLife Stadium para vencer a la todopoderosa selección de Alemania, sellando un boleto agónico a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del Grupo E.

La Tri supo sufrir. Tras caer ante Costa de Marfil y empatar a cero con Curazao, el panorama era sombrío, pero los tantos de Nilson Angulo (m.9) y Gonzalo Plata (m.77) cambiaron la historia. Al terminar el encuentro, un emocionado y reivindicativo Sebastián Beccacece compareció ante los medios. “Yo lo único que quiero es que se nos respete”, zanjó con firmeza el entrenador argentino.

De las dudas a la gloria: “Se ganó a una potencia”

Beccacece, quien venía siendo el blanco de duras críticas por el rendimiento del equipo en las dos primeras jornadas, no ocultó su desahogo tras sumar estos valiosos tres puntos. “Hoy se hizo algo grande, se ganó a una potencia en un partido histórico”, afirmó el estratega, para luego profundizar en el espíritu de resiliencia de su plantel: “La vida es eso: saber sufrir, tener templanza, fe, tener confianza, un poco lo que veníamos hablando. Nosotros siempre, en la adversidad, hemos mostrado mucha calma, cautela, porque había una idea”.

El preparador recordó el pesimismo que se respiraba en el entorno de la selección los días previos al choque frente a los teutones, asegurando que a nivel interno no se cambió “nada” en la preparación. En su discurso, el técnico mandó un mensaje de hermandad hacia el país: “Invito a todo el Ecuador a que esté unido como el sueño de Simón Bolívar. La unidad es clave. Este viaje hay que disfrutarlo. A veces hay que sufrir, pero lo importante es estar juntos”, añadió el técnico, cuya familia sufrió el acoso de algunos aficionados tras los tropiezos iniciales.

Miedo, polémica arbitral y el renacer de La Tri

A pesar de la tensión que rodeó los días previos, Beccacece aclaró que su intención no es entrar en guerra con la prensa, sino invitar a la reflexión de que el “miedo antes de tiempo” no es una buena receta. “La historia está hecha para cambiarla”, soltó en una intervención cargada de épica y motivación, donde también defendió su gestión: “Solo pedí paciencia porque los futbolistas estaban trabajando bien”.

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Al analizar el juego, el seleccionador no dejó pasar una polémica acción. Para él, el gol alemán anotó por Leroy Sané debió anularse por un juego peligroso previo de Pavlovic. Pese a ese golpe, destacó que su equipo jamás bajó los brazos. “Quiero que la gente se enamore de estos futbolistas porque este Ecuador enamora, ¿enamora o no? Después veremos dónde llegamos, pero este grupo se merece lo mejor”, manifestó de forma pasional.

Con los pies en la tierra y la mira en el “punto de inflexión”

Para cerrar, el timonel de La Tri quiso dejar claro que el respeto al rival siempre estuvo presente en su camerino, independientemente del escudo que tuvieran enfrente. “Jamás” subestimó a Curazao, pero tampoco se siente menos que Alemania: “Nunca nos sentimos en el infierno ni tampoco en el cielo, estamos en la Tierra y en la Tierra se viene a sentir”.

Ahora, con cuatro puntos en la bolsa y el pase asegurado a la ronda de eliminación directa, Beccacece se ilusiona con que este triunfo ante la Mannschaft transforme la mentalidad de su equipo de cara a lo que resta de la Copa del Mundo. “Sería hermoso si alguna vez pasamos una eliminatoria, ¿por qué no? Trabajamos para eso, lo merece el pueblo”, concluyó, lanzando una última advertencia a los suyos pidiendo ser “prudentes” y “humildes”. ¡Hay Mundial para Ecuador!