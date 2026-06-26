Francia, una máquina en el Mundial 2026 impulsada por Dembelé

Noruega y Francia encaraban en duelo de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con la clasificación asegurada, con la diferencia que los galos, claros vencedores por 4-1, presentaron su máximo potencial, mientras que los nórdicos alistaron una formación alternativa.

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La diferencia se notó al toque, en juego y el marcador, que se movió luego de una brillante habilitación de Kylian Mbappé al actual Balón de Oro, Ousmane Dembelé, quien anotó con un potente disparo, luego de un regate que dejó desairado a su marcador.

Fue un partidazo. Insaciable, el equipo francés buscó el segundo tanto, que lo logró con la misma fórmula, pase de Mbappé y resolución de Dembelé tras una maniobra en diagonal y el tiro colocado de zurda.

Apenas reanudado el juego, los “vikingos” descontaron con otro buen tanto desde inmediaciones del área. Thelo Aasgaard convirtió tras el pase de Andreas Schjelderup.

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El iluminado Dembelé llegó al triplete, esta vez después de recibir el balón en el área de Tchouaméni. Movimiento desconcertante para el rival y pegada con zurda, con la justeza necesaria para dejar fuera de acción el portero Selvik.

El Mosquito, un talentoso zurdo que juega por derecha y al que los defensores generalmente les cuesta controlar por sus amagues, que los realiza cuando está totalmente conectado, como en esta ocasión, ya que a veces suele pasar desapercibido.

En los tramos iniciales de la complementaria, Theo Hernández le cometió un penal a Oscar Bobb. La anunciada ejecución de Strand Larsen fue tapada por Mike Maignan.

Noruega no bajó los brazos e hizo que el espectáculo siguiera entretenido, ya que Francia en ningún momento cambió su postura ofensiva.

En tiempo de recuperación, Desiré Doué marcó el cuarto tanto galo mediante un cabezazo.

Detalles del partido

Escenario: Gillette Stadium de Foxborough. Árbitro: Michael Oliver. Asistentes: Stuart Burt y James Mainwaring (terna de Inglaterra). Cuarto y quinto árbitros: Abongile Tom y Zakhele Siwela (Sudáfrica). VAR: Jarred Gillett (Inglaterra). AVAR: Bram Van Driessche (Bélgica). Soporte VAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita).

Noruega: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Henrik Falchener (66’ Sondre Langas), Leo Ostigard y Frederik Andre Bjorkan (ST Marcus Pedersen); Kristian Thorstvedt (ST Morten Thorsby), Patrick Berg; Oscar Bobb (83’ Jens Petter Hauge), Thelo Aasgaard y Andreas Schjelderup (83’ Antonio Nusa); Jorgen Strand Larsen. D.T.: Stale Solbakken.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (87′ Malo Gusto), Dayot Upamecano (76’ Ibrahima Konaté), Maxence Lacroix y Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Ousmane Dembelé (65’ Bradley Barcola), Michael Olise (65’ Rayan Cherki), Desiré Doué; Kylian Mbappé (87′ Jean-Philippe Mateta). D.T.: Guy Stephan.

Goles: 6’, 19’ y 31’ Ousmane Dembelé, 93′ Desiré Doué (F); 20’ Thelo Aasgaard (N). Incidencia: 50’ Mike Maignan (F) le tapó un penal a Strand Larsen. Amonestados: 10’ Patrick Berg (N) y 74’ Aurélien Tchouaméni (F). Tiros de esquina: Noruega 4-Francia 5.

Posiciones, Grupo I: Francia 9 puntos, Noruega 6, Senegal 3 e Irak 0.