Croacia demuestra su fuerza en el Mundial 2026

Croacia y Ghana llegaban a la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026 con posibilidades concretas de avanzar. Entonces no había mucha necesidad de arriesgar, ya que la misión primaria era seguir en carrera. Fue victoria de los albirrojos del Viejo Continente por 2-1.

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Dentro de lo parejo que se presentó el duelo, fueron los europeos los que tomaron la iniciativa.

Nikola Vlasic tuvo la oportunidad más clara de gol, pero su remate dio en el palo.

Después del ida y vuelta correspondiente, vino la pausa para la hidratación que dura más de la cuenta (3 minutos) y que por lo general, corta la inspiración, enfría el espectáculo.

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Los africanos parecen haber quedado con el receso porque tras la reanudación, miraban cómo los “ajedrezados” movían el balón y rompían el cero mediante un disparo raso de media distancia de Petar Sucic tras la cesión de Mateo Kovacic.

El panorama cambiaba en cuanto a las posiciones y Ghana, al bajar al tercer puesto, tenía la obligación de ajustar algunas tuercas e ir para adelante. Ya la tranquilidad por mantener su portería en blanco la había perdido.

En la complementaria, Derrick Luckassen burló la marca y su remate pasó cerca del arco. Ghana entró decidido a cambiar el curso de la historia.

Llegó al empate mediante un cierre de un tiro libre de parte de Derrick Luckassen. El tanto subió al marcador luego de una interminable revisión del VAR y la validación del juez central que no encontró anormalidad alguna.

La alegría no le duró mucho a Ghana, que inmediatamente después volvió a quedar en desventaja. Tiro de esquina de Luka Modric y cabezazo Nikola Vlasic, llamativamente destapado en el área.

Después, los que estaban al frente metieron el “candado” para asegurar el triunfo.

Detalles del partido

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia. Árbitro: Drew Fischer. Asistentes: Micheal Barwegen y Lyes Arfa (terna de Canadá). Cuarto y quinto árbitros: Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis (Nueva Zelanda). VAR: Guillermo Pacheco (México). AVAR: Rodolpho Toski (Brasil). Soporte VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Pograncic, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Nikola Vlasic (88’ Joško Gvardiol), Petar Susic y Martin Baturina (88’ Marco Pasalic); Ante Budimir (66’ Igor Matanovic). D.T.: Zlatko Dalic.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey (ST Kojo Peprah Oppong), Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu (ST Abdul Fatawu Issahaku), Kwasi Sibo (85’ Caleb Yirenkyi); Kamaldeen Sulemana (71’ Ernest Nuamah), Jordan Ayew (71’Brandon Thomas-Asante) y Antoine Semenyo. D.T.: Carlos Queiroz.

Goles: 30’ Petar Sucic y 82’ Nikola Vlasic (C); 73’ Derrick Luckassen (G). Amonestados: 68’ Ivan Perisic (C) y 94′ Kojo Peprah Oppong (G). Tiros de esquina: Croacia 3-Ghana 2.

Posiciones, Grupo L: Inglaterra 7 puntos, Croacia 6, Ghana 4 y Panamá 0.