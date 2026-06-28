Paraguay y Alemania: un viejo recuerdo mundialista vuelve a cruzar sus caminos

El historial entre ambas selecciones registra apenas dos enfrentamientos. El primero, y más trascendente, fue el 15 de junio de 2002 en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón.

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Paraguay protagonizó una actuación defensiva memorable con José Luis Chilavert, Carlos Gamarra y Celso Ayala como estandartes, resistiendo durante 88 minutos el poderío alemán. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado al tiempo suplementario, Oliver Neuville apareció para marcar el 1-0 definitivo y sellar la clasificación de Alemania.

Aquel encuentro también dejó una imagen imborrable. Chilavert estuvo muy cerca de escribir otra página histórica cuando ejecutó un potente tiro libre que obligó a una espectacular atajada de Oliver Kahn, evitando lo que hubiera sido un gol histórico del arquero paraguayo en una Copa del Mundo.

El segundo antecedente llegó once años más tarde, el 14 de agosto de 2013, en un amistoso disputado en Kaiserslautern. Paraguay sorprendió con una gran producción ofensiva y rescató un vibrante empate 3-3 gracias a los goles de José Ariel Núñez, Wilson Pittoni y Miguel Samudio. Incluso, la Albirroja llegó a convertir tres tantos en suelo alemán, un hecho poco habitual para cualquier selección visitante.

Ahora, el destino vuelve a reunir a paraguayos y alemanes en un escenario de máxima exigencia. La selección dirigida por Gustavo Alfaro intentará romper un historial que favorece a los europeos, con una victoria y un empate, y escribir una nueva página en la historia del fútbol paraguayo.

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Historial oficial

Mundial Corea-Japón 2002 (octavos de final): Alemania 1-0 Paraguay.

Amistoso internacional 2013: Alemania 3-3 Paraguay.

El desafío será enorme, pero también representa una oportunidad para que la Albirroja salde una cuenta pendiente con uno de los gigantes del fútbol mundial y mantenga vivo el sueño de seguir avanzando en el Mundial 2026.