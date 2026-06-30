Francia se juega el pase a octavos ante una Suecia sin presión y con Paraguay en el horizonte

Los “Bleus” saltan al césped del MetLife Stadium de East Rutherford —el mismo escenario que albergará la gran final del 19 de julio— con el cartel de favoritos absolutos. Tras una sólida fase de grupos, el equipo de Didier Deschamps busca dar un paso más en lo que representa la última campaña del entrenador al frente del seleccionado, con el sueño intacto de alzar su tercer título mundial.

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Cualquier resultado que no sea avanzar a la siguiente ronda equivaldría a un fiasco monumental para un combinado francés que despertó enormes expectativas gracias a su demoledora potencia ofensiva, que fue demostrada en su gran espelndor en la fase de grupos, en la zona I, que terminó ganando con comodidad, anotando diez goles, con una diferencia de +8.

El “trío mágico” que se justificó en la fase de grupos

Las principales armas de Francia vuelven a ser los integrantes de su implacable línea de ataque: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise. Un tridente que inspira respeto y temor por todo lo que vienen demostrando hasta ahora en la cita ecuménica. Pero en la banca tiene las variantes de Désiré Doué, Bradley Barcola y Ryan Cherki.

Tanto el capitán Mbappé como el vigente Balón de Oro, Dembélé, iniciaron el torneo a todo vapor, registrando cuatro goles cada uno en lo que va de la competencia. Ellos comandan la propuesta de un equipo volcado al ataque. El delantero de Real Madrid inició con un doblete ante Senegal, en la segunda fecha también se despachó con dos goles ante Irak, en el que también anotó Dembelé, mientras que en el cierre del Grupo I, apareció el Balón de Oro con un Hat-trick.

Una Suecia en montaña rusa y el peligro del contragolpe

La realidad de Suecia es muy distinta. Los escandinavos lograron colarse en esta segunda fase como uno de los mejores terceros tras un caótico andar en el Grupo F. Su camino incluyó una contundente victoria 5-1 frente a Túnez, una dura goleada en contra por 5-1 ante Países Bajos y un reñido empate 1-1 contra Japón. Aunque los suecos llegan en el papel de no favoritos y conocen el poderío de la armada gala. El verdadero peligro para los franceses será encontrarse con un muro defensivo infranqueable y quedar expuestos a una contra letal.

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Paraguay ya espera en los octavos de final

Quien logre superar esta llave no tendrá un panorama sencillo. En los octavos de final ya espera la sorprendente selección de Paraguay, que viene de dar el gran batacazo del torneo al eliminar a Alemania. El crucial choque ante la Albirroja se disputará el próximo sábado 4 de julio, a las 18:00 en las instalaciones del Estadio de Filadelfia, en Pensilvania.