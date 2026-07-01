Ecuatoriano Hincapié, segundo expulsado por la “Ley Prestianni”

La “Ley Prestianni” es una normativa de la FIFA que establece sanción con tarjeta roja a cualquier jugador que se cubra la boca para ocultar lo que dice durante una confrontación con un rival.

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La disposición surgió luego del incidente entre el argentino Gianluca Prestianni (Benfica) y el brasileño Vinícius Júnior (Real Madrid), por la Champions League. En ese duelo fue denunciado insultos y provocaciones cubriendo los labios para evitar que las cámaras o el árbitro pudieran registrar las palabras. Para frenar esta práctica, la FIFA decidió endurecer el reglamento de cara a la Copa del Mundo 2026.

Durante el partido de este martes entre México y Ecuador (2-0), disputado en el estadio Azteca, Piero Hincapié fue expulsado por taparse la boca en una discusión con Santiago Giménez.

La primera víctima de la cuestionada “Ley Prestianni” fue Miguel Almirón, durante el enfrentamiento entre Paraguay y Turquía (1-0). En aquella oportunidad, “Miggy” se tapó la boca al dirigirse al turco Mert Müldür y el juez salvadoreño Iván Barton lo echó.

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La expulsión del paraguayo tuvo una gran repercusión, teniendo en cuenta que Jude Bellingham cometió la misma falta durante el juego Inglaterra-Ghana (0-0) y no recibió sanción disciplinaria alguna.